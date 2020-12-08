Goldman Sachs, Koç Holding'i odak listesine ekledi

Uluslararası yatırım bankası Goldman Sachs bugün yayınladığı raporda, Türkiye'de finans dışı sektörlerde takip ettiği hisselerin çoğunun tarihi seviyerine göre iskontolu işlem gördükllerini ve bu hisselerde getiri gördüğünü bildirdi.



Şok, Tofaş, Ülker, Sabancı Holding için 'al' taviyesini devam ettirdiğini, Koç Holding için tavsiyesini 'nötr'den 'al'a yükselttiğini belirten Goldman Sachs, Koç Holding'i Orta-Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika(CEEMEA) Odak Libstesi'ne eklediğini belirtti.



Goldman Sachs, Koç Holding'i CEEMEA odak listesine eklemesine neden olarak Net Varlık Değeri iskontosunun yüzde 4 olan 5 yıllık ortalamasının çok üzerine çıkarak yüzde 25'e yaklaşmasını gösterdi.



Koç Holding için hedef fiyatını 20,0 TL'den 26,1 TL'ye yükseltt



Mavi Giyimi'i ise CEEMEA odak listesinden çıkaran Goldman Sachs, Mavi ve MLP Sağlık için tavsiyelerini 'al'dan 'nötr'e indirdi. Bu kararına neden olarak her iki şirket için de daha sınırlı yukarı yönlü değerleme imkanı görmesini işaret etti.



Şok Marketler ve THY için bu raporda tavsiyesini 'al' olarak başlatan Goldman Sachs, Şok Marketler için hedef fiyatını 19,2 TL, Türk Hava Yolları için 16,6 TL olarak başlattı.