Goldman Sachs, kripto para piyasasına girebilir

Coindesk.com'da yer alan ve konuya yakın kaynaklara dayandırılan habere göre, Goldman Sachs da kriptopara piyasasına girmeyi değerlendiriyor.



Goldman Sachs'a yakın kaynaklara dayandırılan haberde, Banka'nın dijital varlıklara yönelme planı, daha geniş bir dijital stratejinin bir parçası.

Ancak kaynaklar, Goldman Sachs'ın planının kriptoparalar için aracılık hizmetleri vermek olmadığını da ifade ediyorlar. Kaynaklara göre Goldman

Sachs, kripto paralar için takas, saklama hizmeti vermeyi planlıyor.



Banka, nihai kararı v ermek için dijital varlık saklama hizmetleri konusunda regülatörlerden bilgi talebinde bulundu.