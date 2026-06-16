Goldman Sachs Petrol fiyat tahminini aşağı çekti

Goldman Sachs, ABD ve İran arasında Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına yönelik ön anlaşmanın imzalanması üzerine Brent petrolü dördüncü çeyrek beklentisini 90 dolardan 80 dolara indirdi. Banka, 2027 yılı ortalama tahminini de 80 dolardan 75 dolara çekti. Kurum aynı zamanda Batı Teksas petrolü için 2026 öngörüsünü 85 dolardan 80 dolara, 2027 öngörüsünü ise 75 dolardan 70 dolara düşürdü. 16 Haziran tarihli bu revizyonla kurum, bir hafta içinde ikinci kez petrol tahminleri kesintisine gitti.

Banka analistleri pazartesi geç saatlerde yayımladıkları notta Körfez ihracatının ağustos sonu yerine temmuz sonuna kadar normal seviyelere dönmesini beklediklerini belirtti. Trump, ABD ve İsrail'in İran ile olan savaşını bitiren mutabakat zaptının imzalandığını duyurdu. Yaşanan normalleşme adımları küresel ölçekte petrol tahminleri revizyonlarını beraberinde getirdi. Brent petrol fiyatları salı günü yüzde 5 gerileyerek 10 Mart'tan bu yana en düşük seviyeyi gördü.

Küresel bankaların ham petrol fiyat öngörüleri

Diğer finansal kuruluşlar da piyasadaki yeni dengelere göre pozisyon alıyor. Citi, 26 Nisan tarihli raporunda 2026 yılı Brent petrol tahminleri verisini 91 dolar, Batı Teksas petrolü tahminini ise 83 dolar olarak belirledi. Kurum, 2027 yılı için Brent tahminini 75 dolar, Batı Teksas tahminini 70 dolar seviyesinde tutuyor. Banka daha önce ikinci çeyrek için 110 dolar, üçüncü çeyrek için 95 dolar ve dördüncü çeyrek için 80 dolar öngörmüştü.

ANZ ise 9 Nisan vadeli çalışmasında 2026 yılı Brent tahminini 92 dolar, Batı Teksas tahminini 88 dolar olarak açıkladı. Avustralyalı banka 2027 yılı için Brent petrol tahminleri listesinde 76 dolar, Batı Teksas için ise 76 dolar beklentisine yer verdi. UBS, 13 Nisan raporunda Hürmüz Boğazı'ndaki kesintilerin sürmesi durumunda fiyatların 150 doları aşabileceğini belirtmişti. İsviçreli banka haziran sonu için 100 dolar, eylül sonu için 95 dolar ve aralık sonu için 90 dolar seviyelerini öngörüyor.

Macquarie 27 Mart tarihli analizinde savaşın haziran sonuna kadar sürmesi halinde fiyatların 200 dolara çıkabileceği uyarısını yapmıştı. Banka 2026 yılı için Brent tahminini 89,28 dolar, Batı Teksas tahminini 82,93 dolar olarak duyurdu. Kurum, 2027 petrol tahminleri çerçevesinde ise Brent için 74,50 dolar ve Batı Teksas için 70,50 dolar hedefini koruyor. Morgan Stanley 24 Mart verilerinde 2027 Brent tahminini 70 dolardan 80 dolara yükseltirken, 2026'nın geri kalanında fiyatın 80 dolar üzerinde kalacağını öngördü.

Kurumların risk senaryoları ve güncel beklentileri

J.P Morgan 20 Mart raporunda 2027 yılı Brent hedefini 72 dolar olarak belirledi. Banka, kısa vadeli petrol tahminleri raporunda ikinci çeyrekte 100 dolar, üçüncü çeyrekte 90 dolar ve dördüncü çeyrekte 80 dolar ortalama bekliyor. Standard Chartered ise Brent 2026 tahminini 70 dolardan 85,50 dolara revize etti. Şirket, ilk çeyrekte 78 dolar and ikinci çeyrekte 98 dolar ortalaması tahmin ediyor. Kurumların güncellenen petrol tahminleri piyasadaki arz güvenliği endişelerinin azaldığına işaret ediyor.

Bank of America 16 Mart raporunda 2026 Brent tahminini 61 dolardan 77,50 dolara, 2027 tahminini 62 dolardan 66 dolara çıkardı. BofA analistleri hazırladıkları petrol tahminleri çalışmasında 2027 Batı Teksas öngörüsünü ise 59 dolardan 61 dolara revize etti. Barclays 13 Mart çalışmasında Boğaz'ın 2-3 haftada normalleşmesi senaryosuyla Brent tahminini 65 dolardan 85 dolara yükseltti. İngiliz bankası normalleşmenin 4-6 hafta sürmesi durumunda fiyatın 100 dolara çıkabileceğini not düştü. Genişleyen bu revizyon dalgası analistlerin petrol tahminleri modellerini doğrudan etkiliyor.

BMI 12 Mart verilerinde 2026 Brent tahminini 67 dolardan 70 dolara taşırken 2027 hedefini 70 dolarda sabit bıraktı. Kurum, Batı Teksas için 2026 ve 2027 hedeflerini 68 dolar olarak belirledi. Analistler, üçüncü çeyrekte 67 dolar ve dördüncü çeyrekte 69 dolar ortalaması tahmin ediyor. Son olarak HSBC 10 Mart raporunda 2026 Brent tahminini 65 dolardan 80 dolara, 2027 tahminini 66 dolardan 70 dolara yükseltti. Banka Batı Teksas tarafında ise 2026 öngörüsünü 76 dolara, 2027 öngörüsünü 67 dolara güncelleyerek petrol tahminleri serisini tamamladı.