Goldman Sachs, S&P 500 öngörülerini artırdı

11 Kasım 2020

ABD merkezli yatırım bankası Goldman Sachs, 2020 yılı için S&P 500 endeksi hedefi 3.600 puandan 3.700 puana çıkarıldı. Banka tarafından hazırlanan raporda "Ekonomi ve piyasalar için aşı haberi Biden'ın muhtemel politikalarından daha önemli" denildi.



Raporda öte yandan S&P 500 tahmini gelecek yıl sonu için 4300 puan, 2022 sonu için ise 4600 puan olarak belirtildi. Değerlendirmede, S&P500 endeksinde bu yıl henüz tavan seviyeye ulaşılmadığı da vurgulandı.



S&P 500 endeksinde vadeli işlemler yüzde 0,7 yükselişle 3.565 puandan işlem görüyor.