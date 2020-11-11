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Goldman Sachs, S&P 500 öngörülerini artırdı

Goldman Sachs, S&P500 için 2020 yılı beklentisini yükseltti.

Goldman Sachs, S&P 500 öngörülerini artırdı
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ABD merkezli yatırım bankası Goldman Sachs, 2020 yılı için S&P 500 endeksi hedefi 3.600 puandan 3.700 puana çıkarıldı. Banka tarafından hazırlanan raporda "Ekonomi ve piyasalar için aşı haberi Biden'ın muhtemel politikalarından daha önemli" denildi.

Raporda öte yandan S&P 500 tahmini gelecek yıl sonu için 4300 puan, 2022 sonu için ise 4600 puan olarak belirtildi. Değerlendirmede, S&P500 endeksinde bu yıl henüz tavan seviyeye ulaşılmadığı da vurgulandı.

S&P 500 endeksinde vadeli işlemler yüzde 0,7 yükselişle 3.565 puandan işlem görüyor.

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