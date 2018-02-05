Goldman Sachs, TCMB'den faiz artışı bekliyor

05 Şubat 2018

TÜİK'in açıkladığı ocak ayı enflasyon rakamlarını değerlendiren Goldman Sachs, manşet enflasyonun gıda fiyatlarında düşüşün etkisi ile beklentilerin altında geldiğine işaret etti.

Gıda enflasyonundaki düşüşte sebze fiyatlarının etkili olduğunu ifade eden Goldman Sachs, ancak bu düşüşün uzun süreli olmasını beklemediklerini, gıda enflasyonunun er ya da geç yükseleceğini öngördüklerini vurguladı. Çekirdek enflasyonun ise yavaş yavaş düşmesini beklediklerini ifade eden Goldman Sachs, "Bu nedenle enflasyonun yılın büyük bölümünde düşük çift haneli rakamlarda olacağını düşünüyoruz" değerlendirmesini yaptı.

Enerji ve gıda fiyatlarındaki baz etkisi dikkate alındığında manşet enflasyonda oynaklığın yüksek olacağını ve yılın ilk yarısı sonunda muhtemelen yeniden yükseleceğini savunan Goldman Sachs, "Enflayondaki katılığın kurları baskı altında tutacağı dikkate alındığında, TCMB'nin duruşunu er ya da geç daha da sıkılaştırmasını bekliyoruz. TCMB'nin ikinci çeyrekte GLP faiz oranının 150 baz puan artıracağını tahmin ediyoruz. Ancak zamanla ve büyüklüğe göreceli olarak düşük bir güven besliyoruz" dedi.

Analistler enflasyon için ne dedi?