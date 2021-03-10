Goldman Sachs, TCMB'den faiz artışı bekliyor

Merkez Bankası'nın 18 Mart'ta yapacağı PPK toplantısından faiz artırımı kararı çıkacağını bekleyen uluslararası yatırım bankaları kervanına Goldman Sachs da katıldı.



Eylül-Aralık döneminde toplam 875 baz puan artırım yaparak politika faizini yüzde 17'ye getiren TCMB'nin Ocak ve Şubat aylarında ise faizi sabit tuttuğunu hatırlatan Goldman Sachs, "Ocak ve Şubat PPK toplantıları sonrasında, Türk Lirası üzerinde piyasa baskısının artması halinde risklerin daha fazla faiz artırımına doğru kayacağını ifade etmiştik. Uzun vadeli ABD getirilerinde yükseliş ve Türkiye'nin TÜFE verisinde yukarı yönlü sürpriz ile birlikte, şimdi bu risklerin gerçekleştiğini düşünüyoruz" dedi.



Zayıf bir Türk Lirası'nın da hali hazırda yüksek olan TCMB'nin yüzde 9,4 olan yıl sonu enflasyon projeksiyonuna yönelik yukarı yönül risklere eklendiğini belirten Goldman Sachs, TCMB'nin de açıklamalarında ihtiyaç olması halinde politikanın daha da sıkılaştırılacağını ifade etmesi ile birlikte piyasanın bir faiz artırımını fiyatlamaya başladığına dikkat çekti.



"Piyasa beklentilerini yerine getirmemek daha fazla piyasa oynaklığı riski getirir" değerlendirmesini de yapan Goldman Sachs, TCMB'den 18 Mart'taki Para Politikası Kurulu toplantdısında 100 baz puan faiz artırımı beklediklerini vurguladı.



Goldman Sachs, eflasyon konusundaki görüşleri çerçevesinde TCMB'nin para politikasını gevşetmeye ancak 2021 dördüncü çeyrekte, 50 baz puan ile başlayabileceğini tahmin etmeye devam ettiklerini de belirtti.



TCMB'nin 2022'nin her çeyreğinde yapacağı faiz indirimine yönelik tahminini 50 baz puandan 75 baz puana çıkaran Goldman Sachs, 2022 sonu için politika faizi tahminin yüzde 14,5 olarak devam ettirdiklerini de vurguladı. Goldman Sachs, 2023 ilk çeyrekte ise politika faizinin yüzde 14.0'a düşmesini bekliyor.