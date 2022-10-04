Goldman Sachs, TCMB'den her ay 1 puan indirim bekliyor

Goldman Sachs, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yıl sonuna kadar faizin tek haneli rakamlara düşmesi yönünde yaptığı açıklamaların ardından, Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizini yıl sonuna kadar her ay 100 baz puan indirmesini bekliyor.

Goldman Sachs'tan dün yapılan açıklamada, "TCMB'yi para politikası duruşuyla bağlantısı olmayan bir kurum olarak gördüğümüz için... TCMB'nin faizleri düşürmeye devam edeceğini belkiyor ve yıl sonuna kadar her ay 100 baz puan büyüklüğünde faiz indirimi öngörüyoruz" denildi.

Açıklamada, şimdiye kadar kısıtlayıcı finansman ve makro-ihtiyati politikaların seçimler yaklaştıkça belirgin şekilde gevşeyebileceği de belirtildi.

TCMB'nin son iki ayda beklenmedik şekilde 100'er baz puan faiz indirimine gitmesinin ardından politika faizi oranı %12 seviyesinde.