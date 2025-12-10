Goldman Sachs uyardı! Yuanın adil değeri daha yüksek olmalı

Goldman Sachs, Çin para birimi yuanın mevcut seviyesinin ekonomik temellere kıyasla ciddi biçimde düşük olduğunu ve 2026'ya kadar vadeli piyasalarda fiyatlanandan daha güçlü bir değer kazanımı gösterebileceğini bildirdi.

Bankanın stratejistlerinden Teresa Alves'in 9 Aralık tarihli değerlendirmesinde, yuanın cari denge, büyüme görünümü ve fiyat istikrarını destekleyebilmek için gerekli "optimum kur" modellerine göre belirgin derecede düşük olduğu ifade edildi. Alves ayrıca, yuanın değer kazanmasının Çin ihracatını zorunlu olarak zayıflatacağı yönündeki görüşe katılmadıklarını belirtti.

Bu analiz, Çin'in mal ticareti fazlasının yılın ilk 11 ayında 1 trilyon doların üzerine çıkarak rekor kırdığı döneme denk geldi.

Goldman Sachs'ın Dinamik Denge Döviz Kuru (GSDEER) modeli, yuanın adil değerini 1 dolar = 5 yuan seviyesinde hesapladı. Piyasada ise yuan gün içinde yaklaşık 7,06 yuan/dolar bandında işlem gördü. Bankanın bir diğer göstergesi olan GSFEER modeli, para biriminin yüzde 12 düşük değerli olduğunu ortaya koydu.

İki modelin birleşik değerlendirmesi, yuanın adil değerinin yaklaşık yüzde 25 altında seyrettiğini gösteriyor.

2026'nın dördüncü çeyreğine ilişkin vadeli işlemler, yuanın denizaşırı piyasalarda 6,91 seviyesine yükselerek mevcut fiyata kıyasla sınırlı bir güçlenme kaydedebileceğine işaret ediyor.