Goldman Sachs varant ihraç edecek
Yatırım Bankacılığı alanında küresel kuruluş Goldman Sachs International Türkiye'de paya dayalı varantlar ihraç edecek.
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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Goldman Sachs'ın 50 milyon lira nominal tutara kadar varant ve sertifika ihracına izin verdi.
İhraç halka arz veya nitelikli yatırımcıya satış yöntemiyle yapılabilecek. ÜNLÜ Menkul Değerler’in aracılık edeceği ve piyasa yapıcılık faaliyetlerini yürüteceği paya dayalı varantlar Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlayacak.