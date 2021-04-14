Goldman Sachs'ın beklentileri aştı

ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs'ın net kârı yılın ilk çeyreğinde, dünya genelinde şirket birleşme ve satın alma işlemlerinin rekor büyüklüğe çıkmasına paralel olarak beklentilerin çok üzerine çıktı.

Bilançoları uluslararası hisse piyasalarına yön veren ABDli bankalardan JPMorgan ve Goldman Sachs ilk çeyrek bilançolarını bugün açıkladı.

Bankanın ilk çeyrek net kârı geçen yılki 1.12 milyar dolar seviyesinden 6.7 milyar dolara, yani hisse başına 18.6 dolara çıkarken analistler hisse başına 10.22 dolar kâr tahmin ediyorlardı.

Goldman Sachs'ın gelirleri SPAC olarak adlandırılan özel şirketler ile halka açık şirketler arasındaki birleşmelerden sağladığı komisyonlarla keskin artarken, küresel piyasalar biriminin gelirleri de %47 yükseldi.