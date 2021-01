Goldman Sachs'ın Migros payı 3,67'ye indi

Takip Et

25 Ocak 2021 tarihinde Goldman Sachs International (GSI) şirketi tarafından Migros Ticaret'in toplam 3 milyon 294 bin 884 adet payının satış işlemi, her biri 45.74 TL satış fiyatı üzerinden gerçekleştirildi.



Goldman'dan konu ile ilgili KAP'a yapılan açıklamaya göre, işlemin gerçekleştirilmesiyle birlikte, The Goldman Sachs Group, Inc. şirketinin, Şirket nezdinde sahip olduğu (doğrudan ve/veya dolaylı) toplam payları/oy hakları, yüzde eşiğinin altına düştü.



Satış öncesi yüzde 5,49 olan pay satışın ardından yüzde 3,67'ye indi.