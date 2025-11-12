Goldman Sachs'tan 2026 tahmini: S&P 500'de yüzde 11 artış beklentisi

Goldman Sachs, S&P 500 endeksinin 2026 sonunda 7.600 puana ulaşmasını öngördü. Bu tahmin, endeksin mevcut seviyesine göre yaklaşık yüzde 11'lik bir yükselişe işaret ediyor. Bankanın küresel hisse senedi stratejisti Peter Oppenheimer liderliğindeki ekip, önümüzdeki 10 yıl için yıllık ortalama yüzde 6,5 getiri beklentisini paylaştı. Bu oran, küresel hisse senetleri için öngörülen yüzde 7,7'lik getiri tahmininin altında kalıyor.

Raporda, tahminlerin yüzde 6 hisse başı kâr artışı, yüzde 1 değerleme düşüşü ve yüzde 1,4 temettü verimi varsayımlarına dayandığı ifade edildi. Ayrıca şirket gelirlerinin nominal GSYH ile paralel büyüyeceği ve doların hafif değer kaybedeceği öngörüsü yer aldı.

Net kâr marjı rekor seviyeye yakın

S&P 500'ün net kâr marjının şu anda yüzde 13 ile rekor seviyeye yakın olduğu, 1990'da bu oranın yalnızca yüzde 5 seviyesinde bulunduğu hatırlatıldı. Ancak Goldman Sachs, bu destekleyici faktörlerin gelecek dönemde aynı etkiyi göstermesinin zor olduğunu belirtti.

Banka, 2035 için yüzde 4,5 nominal Hazine tahvil getirisi öngörürken, şirket kârlılıklarında büyük bir değişiklik beklenmediğini aktardı. Bu durumun, fiyat/kazanç oranının 10 yıl içinde 23'ten 21'e gerilemesi anlamına geldiği vurgulandı.

Genel getiriler baskı altında kalabilir

Raporun devamında, ABD'nin önde gelen teknoloji şirketlerinin yüksek kârlılıklarının son yıllarda piyasa getirilerini desteklediği, ancak bu şirketlerin performansının düşmesi halinde genel getirilerin baskı altında kalabileceği ifade edildi.

"Yapay zeka, tahmin edilen kârları yukarı taşıyabilecek en büyük potansiyel olarak görülüyor" denilen raporda, teknoloji sektörünün piyasa ağırlığının artması durumunda hisse başı kâr artışının yüzde 6'dan yüzde 9'a çıkabileceği değerlendirildi.