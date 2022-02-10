Goldman Sachs’tan 56 yeni varant ihracı

Goldman Sachs International, 24 Ocak’ta Türkiye’de paya ve pay endeksine dayalı 56 adet yeni varant ihraç etti.

BIST30, EREGL, THYAO, ASELS, TUPRS, SISE, GARAN olmak üzere 7 dayanak varlığa dayalı ve Borsa İstanbul’da işlem gören varantlar için ÜNLÜ Menkul Değerler piyasa yapıcılığı faaliyeti yürütecek.

Ayrıca Goldman Sachs International, ihraç edilen varantlarla ilgili bilgilere kolay erişilebilmesi amacıyla yeni internet sitesini faaliyete geçirdi.

İnternet sitesi ziyaretçileri, mevcut Goldman Sachs International varantlarının canlı gösterge fiyatları ve detaylı ürün bilgilerinin yanı sıra eğitici makaleler, küresel ekonomik analizler, izahname setleri ve duyurulara ulaşabilecek. Duyurulara ayrıca Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) ile piyasa yapıcı Ünlü Menkul Değerler A.Ş.’nin internet sitesinden de erişilebilecek.

Goldman Sachs International Özel Yatırımcılar Ürün Grubu’nda Türkiye’den sorumlu Ivan Levchenko ve Thomas Knight, konuyla ilgili şunları söyledi: “Goldman Sachs International olarak, ÜNLÜ Menkul Değerler işbirliği ile Türkiye’de, yatırımcılara portföylerini çeşitlendirme imkanı tanıyacak yeni varantların piyasaya sunulmasından heyecan duyuyoruz. Küresel piyasalarda varant ihracında 30 yıllık deneyimi ile Goldman Sachs International, Borsa İstanbul'da yatırımcılara sunulan, büyüyen bir varant portföyü üretmek için küresel işlem ekiplerimizin yenilikçi ürün tasarımı, teknolojisi ve likiditesini kullandı.”