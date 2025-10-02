Goldman Sachs'tan altın fiyatları için yeni öngörü: Kendi tahminini de aşabileceğini söyledi!

ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs, altını en güçlü uzun vadeli emtia önerisi olarak konumlandırmaya devam ederken altın fiyatının kendi tahminlerini bile aşabileceğini söyledi.

Banka ons altın fiyatlarına yönelik yukarı yönlü risklerin daha da güçlendiğini bildirdi.

Goldman Sachs, altın fiyatlarının 2026 ortasında ons başına 4 bin dolar, gelecek yıl sonunda ise 4 bin 300 dolara ulaşacağını tahmin ediyordu.

Küresel ekonomik belirsizlikler, merkez bankalarının alımları ve jeopolitik gerilimlerin altın talebini desteklediğini belirten Goldman Sachs, değerli metalin portföylerde güvenli liman işlevini güçlendirdiğini vurguladı.

Bankaya göre, faiz indirim beklentileri ve ABD dolarındaki zayıflama altın fiyatlarını yukarı yönlü etkileyebilecek başlıca faktörler arasında.

Böylece altın, Goldman Sachs’ın uzun vadeli yatırımcılar için en yüksek güvene sahip emtia tavsiyesi olmayı sürdürüyor.

Altın fiyatlarında son durum

ABD'de federal hükümetin kapanması ve Fed'in faiz indirimine gideceğine yönelik beklentilerin gücünü korumasıyla altın fiyatları rekor üzerine rekor kırdı.

Altının onsu da güne yükselişle başlamasının ardından saat 09.25'te yüzde 0,1 artışla 3 bin 871 dolarda seyrediyor.

Haftanın ikinci işlem gününe de yükselişle başlayan gram altın ise aynı dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,3 üstünde 5 bin 180 lira seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek altın 8 bin 623 liradan, Cumhuriyet altını 34 bin 387 liradan satılıyor.