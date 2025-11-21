Goldman Sachs'tan bakırda yukarı yönlü revizyon!

Goldman Sachs, küresel metal piyasalarına ilişkin güncellenmiş fiyat öngörülerini yayımladı. Banka, 2025 Aralık için bakır fiyat tahminini ton başına 10.385 dolardan 10.610 dolara yükseltti. Buna karşın, 2026-2027 dönemine yönelik ton başına 10.000-11.000 dolar aralığındaki beklentisini korudu ve bu yıllarda piyasada sınırlı bir fazla oluşabileceğini bildirdi.

"Kritik sektörlerden gelecek talep hızlanacak"

Açıklamada, on yılın ilerleyen dönemlerinde arz tarafındaki kısıtların artacağı ve özellikle kritik sektörlerden gelecek talebin hızlanacağı ifade edildi. Goldman Sachs, bu koşulların yeniden piyasa açığına yol açacağını ve fiyatları yukarı yönlü destekleyeceğini öngördü. Bankanın uzun vadeli 2035 bakır fiyat tahmini ise ton başına 15.000 dolar olarak duyuruldu. Bu rakam, piyasanın yaklaşık 10.390 dolar/ton civarındaki beklentisinin üzerinde bulunuyor.

Londra Metal Borsası'nda üç ay vadeli bakır, 1646 GMT itibarıyla ton başına 10.738,50 dolar seviyesinde işlem görürken, metal dördüncü çeyrekte yüzde 4,4 artış kaydetti. Alüminyum fiyatı ise aynı dakikalarda 2.814,50 dolar/ton düzeyindeydi.

Goldman Sachs, alüminyumda önümüzdeki 12 aya ilişkin temkinli duruşunu sürdürdü. Banka, piyasaya giren yeni arzın fazlalık yarattığına dikkat çekerek fiyatların 2026'nın dördüncü çeyreğinde ton başına 2.350 dolar seviyesine kadar gerileyebileceğini aktardı. Uzun vadede toparlanmanın mümkün olduğunu belirten banka, mevcut fiyatlara dönüşün ancak gelecek on yılın başında gerçekleşebileceğini ifade etti. Buna göre, 2030-2035 dönemine ilişkin uzun vadeli alüminyum fiyat aralığı 2.900-3.400 dolar/ton olarak tahmin edildi.

Diğer bankalardan bakır tahminleri

Alman bankası Commerzbank, bakıra yönelik fiyat beklentisini yukarı yönlü revize ederek ton başına 9.600 dolardan 10.500 dolara çıkardı.

ABD'li yatırım bankası Citi ise 2026'nın ikinci çeyreğinde bakırın ton başına ortalama 12.000 dolar seviyesine ulaşmasını bekliyor. Banka, olumlu bir senaryoda 14.000 dolar/ton seviyesinin de mümkün olduğunu belirtti. Citi, fiyatların 2025 sonuna kadar 11.000 dolar/ton civarında kalabileceğini, kısa vadede talebin zayıf olduğunu ancak 2026'da belirgin bir toparlanma beklediklerini ifade etti.