Goldman Sachs’tan gümüş tahmini: Yatırımcılara fiyat uyarısı yaptı!
Goldman Sachs, gümüş piyasasında sert fiyat dalgalanmalarının devam edeceğini belirterek, volatiliteden kaçınan yatırımcıların temkinli olması gerektiğini açıkladı.
Goldman Sachs, gümüş piyasasında hem yukarı hem aşağı yönlü aşırı fiyat hareketlerinin devam edeceğini ve volatiliteden kaçınan yatırımcıların temkinli olması gerektiğini açıkladı.
Banka, ABD’nin gümüşe yönelik gümrük tarifeleri uygulamasını hala olası görmediğini belirtti.
Açıklamada, azalan stokların piyasada sıkışma koşulları yarattığına dikkat çekildi. Yatırımcı akışlarının Londra’daki kasalarda kalan metali hızla tüketmesiyle yükselişlerin ivme kazandığı, sıkışmanın hafiflemesiyle ise sert geri dönüşlerin yaşandığı ifade edildi.
Ons gümüş fiyatlaru geçen yıl yüzde 146 değer kazanarak 1979'dan bu yana en hızlı yükselişini kaydetmişti.
Yıla 28,9 dolardan başlayan gümüşün ons fiyatı, yıl genelinde sert yükselişlerle öne çıkarken aralık ayında 84 dolarla rekor tazelemesinin ardından yılı 71,1 dolardan tamamlamıştı.
Bugün saat 08.30 civarlarında ise ons gümüş yüzde 3 düşüşle 75,75 dolardan işlem görüyor.