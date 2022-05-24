Goldman Sachs'tan hisse senetleri piyasası için 'sıkılaştırma' öngörüsü

Goldman Sachs stratejistlerine göre, hisse senetlerinde yaşanan satış Fed para politikasında sıkılaştırmanın sona erdiği sinyalini verdiğinde, dibe ulaşacak.

Stratejist Vickie Chang yazdığı yatırımcı notunda, Fed'in para politikasında sıkılaştırmanın sona erdiği sinyalini resesyon görünür hale gelene kadar vermeyebileceğini vurguladı.

"Resesyon, piyasanın finansal şartların yeterince sıkılaştığına ve Fed'in yeterince sıkılaştırma yaptığına daha fazla güvenmesi için gerekli olabilir" ifadelerini kullanan Chang, "Geçmişe bakıldığında para politikasında sıkılaştırma hisse senetleri dibi görmeden yaklaşık 3 ay önce duruyor ve sonrasındaki 2 ayda para politika gevşemeye doğru kayıyor" dedi.

Chang, Fed'in net bir şekilde resesyona girilmeden para politikasında gevşeme sinyali vermesinin muhtemel olmadığını, ancak 2018'de olduğu gibi sıkılaştırma risklerinin azaldığı yönünde net bir sinyal verilmesinin hisse senedi piyasalarında toparlanma için yeterli olabileceğini de vurguladı.