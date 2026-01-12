Goldman Sachs'tan petrol için net mesaj: Düşüş kapıda

Goldman Sachs, petrol piyasasında bu yıl arz fazlasının etkili olacağını ve bunun fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı yaratacağını öngördü.

Banka, Rusya, Venezuela ve İran kaynaklı jeopolitik risklerin ise piyasalarda dalgalanmayı canlı tutmaya devam edeceğini değerlendirdi.

Yatırım bankası, 2026 yılına ilişkin ortalama fiyat tahminlerini değiştirmeyerek Brent petrol için varil başına 56 dolar, WTI için ise 52 dolar seviyelerini korudu. OECD stoklarındaki artışa dikkat çeken Goldman Sachs, yılın son çeyreğinde Brent ve WTI fiyatlarının sırasıyla 54 ve 50 dolar seviyelerine kadar gerileyebileceğini öngördü.

Goldman Sachs analistleri, değerlendirmelerinde şu ifadeleri kullandı:

"Yükselen küresel petrol stokları ve 2026'da 2,3 milyon varil/günlük bir fazlalık öngörümüz, büyük arz kesintileri veya OPEC üretim kesintileri olmadığı sürece, piyasayı dengelemenin muhtemelen OPEC dışı arz büyümesini yavaşlatmak ve sağlam talep büyümesini desteklemek için 2026'da daha düşük petrol fiyatları gerektireceğini gösteriyor."

Fiyatların kademeli toparlanması bekleniyor

Bankaya göre, 2027 yılında OPEC dışı arz artışının yavaşlaması ve talep büyümesinin sürmesiyle birlikte petrol piyasasının yeniden açığa dönmesi ve fiyatların kademeli toparlanması bekleniyor. Bu çerçevede Brent ve WTI için 2027 ortalama fiyat tahminleri sırasıyla 58 ve 54 dolar olarak paylaşıldı. Ancak ABD, Venezuela ve Rusya'daki arz beklentilerinin yukarı yönlü revize edilmesi nedeniyle bu tahminlerin önceki projeksiyonlara kıyasla 5 dolar aşağı çekildiği belirtildi.

Uzun vadeye ilişkin değerlendirmelerde ise, düşük yatırım seviyelerinin ardından talebin 2040'a kadar artmaya devam etmesiyle, on yılın ilerleyen dönemlerinde daha güçlü bir fiyat toparlanmasının mümkün olduğu ifade edildi. Goldman Sachs, 2030-2035 döneminde Brent ve WTI fiyatlarının ortalama 75 ve 71 dolar seviyelerinde oluşacağını öngördü.

Arz beklenenden daha güçlü artabilir

Banka, OPEC dışı arzın beklenenden daha güçlü artabileceğine işaret ederek, fiyat tahminlerine yönelik risklerin sınırlı da olsa aşağı yönlü olduğuna dikkat çekti. Jeopolitik belirsizliklere rağmen OPEC'ten ek bir üretim kesintisi beklenmediği de vurgulandı.

Analistler ayrıca, "2026 fazlalık görüşünü yansıtmak için yatırımcılara 2026 3. çeyrek - Aralık 2028 Brent vade farkını açığa satmalarını ve petrol üreticilerinin 2026 fiyat düşüşüne karşı korunma yapmalarını öneriyoruz" değerlendirmesinde bulundu.