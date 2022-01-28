Goldman Sachs’tan Türk bankaları için fiyat güncellemesi

Goldman Sachs, Türk bankaları için 2021, 2022 ve 2023 yılı hisse başına kar tahminlerinde ve gelecek 12 aya yönelik belirlediği hedef fiyatlarda değişiklik yaptı.

Godman Sachs 27 Ocak tarihli raporunda;

Akbank için hedef fiyatını 7,60 TL'den 8,40 TL'ye yükseltirken, 2021 yılı için hisse başına kar tahminin 1,82 TL olarak sürdürdü. 2022 beklentisini ise 2,15 TL'den 2,38 TL'ye çıkardı.

Garanti BBVA için hedef fiyat vermeyen Goldman Sachs, 2021 yılı hisse başına kar tahminini 2,79 TL'den 2,95 TL'ye, 2022 beklentisini 3,08 TL'den 3,31 TL'ye yükseltti.

Halkbank için hedef fiyatını 3,40 TL olarak koruyan Goldman Sachs, 2021 hisse başına kar tahminini 0,34 TL'den 0,38 TL'ye yükseltirken, 2022 beklentisini ise 1,91'den 1,57'ye indirdi.

İş Bankası için hedef fiyatını 6,06 TL'den 6,80 TL'ye yükselten banka, 2021 hisse başına kar tahminini 2,18 TL'den 2,38 TL'ye, 2022 beklentisini ise 2,50'den 3,16'ye çıkardı.

VakıfBank için hedef fiyatını 4,30 TL olarak koruya Goldman Sachs, 2021 hisse başına kar tahminini 0,97 TL'den 0,91 TL'ye indirdi, 2022 beklentisini ise 1,78'den 1,82'ye yükseltti.

Yapı Kredi Bankası için hedef fiyatını 3,07 TL'den 3,51 TL'ye çıkaran Goldman Sachs, 2021 hisse başına kar tahminini 1,07 TL'den 1,09 TL'ye, 2022 beklentisini ise 1,10'den 1,49'ye yükseltti.