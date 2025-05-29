ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs, Türkiye'ye ilişkin yeni bir değerlendirme raporu yayımladı.

Raporda, mart ayında yaşanılan rezerv kaybına, TCMB'nin önündeki temel zorluğa ve faiz tahminlerine yer verildi.

Raporda, Türkiye'nin mart ayında yaşadığı rezerv kaybının abartıldığı ifade edildi. Net rezervlerin 2023'e kıyasla hala önemli ölçüde daha sağlıklı durumda olduğunu belirten Goldman Sachs,Türk özel sektörünün TL cinsinden tasarruf etme tercihi tersine dönmediğine de dikkat çekti.

'Yabancı çıkışından kaynaklandı, risk görmüyoruz'

Raporda, Türkiye'deki istikrar programının başarısının genellikle TCMB'nin rezervlerindeki artış ve yıllık enflasyondaki düşüş üzerinden değerlendirildiği belirtilerek "Mevcut rakamlara göre programın etkisiz olduğu görülmektedir. Enflasyon Mayıs 2023'e benzer bir seviyede seyrediyor ve brüt döviz rezervleri programın başlangıcındaki seviyeye yakın bir düşüş gösterdi" denildi.

Ancak banka, bu şüpheciliğin yersiz olduğunu söyledi. Raporda, net döviz rezervlerinin anlamlı bir şekilde düşmesine rağmen 2023'e kıyasla hala önemli ölçüde daha sağlıklı durumda olduğu belirtildi.Ayrıca, rezervlerdeki artışın en önemli nedeni olan Türk özel sektörünün TL cinsinden tasarruf etme tercihinin de tersine dönmediği kaydedildi.

Raporda "Bizim görüşümüze göre, mart ayından bu yana rezerv kaybı neredeyse tamamen yabancı çıkışlarından kaynaklandı. Yabancı pozisyonunun artık çok hafif olması ve cari açığın küçük olması nedeniyle, daha fazla rezerv kaybı riskinin düşük olduğunu düşünüyoruz" ifadelerine yer verildi.

'TCMB'nin temel zorluğu enflasyon beklentilerini sabitlemek'

Goldman, TCMB'nin önündeki temel zorluğun ise enflasyon beklentilerini sabitlemek olmaya devam ettiğini söyledi.

Raporda, aralık ayında başlayan ve mart ayında durdurulan faiz indirim döngüsünün bu zorluğu daha da arttırdığını düşündükleri ifade edildi.

Raporda, "Bu çerçevede, TCMB'nin son dönemde döviz kurunu değer kaybetme eğilimine sokmayı tercih etmesi şaşırtıcı görünebilir, zira değer kaybı oranı enflasyon beklentilerinin önemli bir belirleyicisidir" denildi.

Faiz tahminlerini değiştirdi

Goldman Sachs, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) politika faiziyle ilgili tahminlerini de güncelledi.

Bankanın yeni tahminleri şöyle oldu:

2025 2. çeyrek için politika faizi beklentisi önceki yüzde 38'den yüzde 46'ya yükseldi,

2025 3. çeyrek tahmini yüzde 33'ten yüzde 39'a çıkarıldı,

2025 4. çeyrek için ise yüzde 31 olan tahmin yüzde 33 seviyesine revize edildi,

2026 yılı için ise faiz beklentisi yüzde 21’den yüzde 24'e yükseltildi.