Goldman Sachs'tan Yunan bankaları için 'AL' tavsiyesi

Goldman Sachs, Yunan bankalarının 2025’te net kârlarının çeyreklik bazda yüzde 1,5 gerilemesini esas olarak zayıflayan alım-satım (trading) gelirlerine bağladı. Buna karşın yatırım bankasına göre bu düşüş geçici nitelikte ve sektörün temel dinamiklerini bozacak ölçekte değil. Net faiz gelirleri, aktif kalitesi ve sermaye üretim kapasitesi güçlü seyrini sürdürüyor.

Yükseliş potansiyeli yüzde 11-15 aralığında

Goldman Sachs; Alpha Bank, Yunanistan Ulusal Bankası (NBG) ve Piraeus Bank için “AL” tavsiyesini korurken, Eurobank için duruşunu “nötr” seviyesinde tuttu.

Güncellenen hedef fiyatlar Alpha Bank için 4,20 Euro, NBG için 15,10 Euro ve Piraeus Bank için 8 Euro olarak belirlendi. Bu bankalarda yükseliş potansiyeli yüzde 11-15 aralığında hesaplandı. Eurobank’ta ise mevcut fiyatlara göre sınırlı bir aşağı yönlü potansiyel (-%1) öne çıkıyor.

Önemli bir fırsat sunuyor

Raporun dikkat çeken başlıklarından biri değerleme karşılaştırması oldu. Yunan bankaları, 2026 yılı tahmini maddi defter değerinin yaklaşık 1,2 katı seviyesinden işlem görürken, bu çarpan Avrupa genelinde ortalama 1,4 seviyesinde bulunuyor. Goldman’a göre Yunan bankalarının yaklaşık yüzde 14 özsermaye kârlılığı (ROTE) üretmesine karşın Avrupa ortalamasının hâlâ gerisinde fiyatlanması önemli bir fırsat sunuyor.

Avrupa’nın en cazipleri arasında

Goldman Sachs, üçüncü çeyrekte görülen sınırlı baskılara rağmen sektörün genel profilinin Avrupa’nın en cazipleri arasında yer aldığını belirtiyor. Yüksek kârlılık, sağlam sermaye yapısı ve organik büyüme hızı bu görüşü destekliyor. Banka, 2025 kâr tahminlerini yaklaşık yüzde 3 aşağı çekse de orta vadeli beklentilerin güçlü kalmaya devam ettiğini vurguluyor.