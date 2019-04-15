Goldman: Trump tekrar seçilebilir
Goldman Sachs ekonomistleri, Trump'ın 2020 seçimlerinden tekrar birincilikle çıkma ihtimalinin seçilmeme olasılığından daha yüksek olduğunu kaydettiler.
Goldman Sachs analistlerine göre, ABD Başkanı Donald Trump ülke ekonomisinin görünümü dikkate alındığında, 2020 seçimleri yaklaşırken diğer rakiplerinin "az farkla" önünde bulunuyor.
Goldman ekonomistleri Alec Phillips ve Blake Taylor, Cumartesi günü yayımlanan raporlarında, Goldman Sachs'ın ekonomik tahminin de Trump'tan yana olduğunu kaydettiler. Rapora göre Trump'ın tekrar seçilme ihtimali, seçilmeme ihtimalinden yüksek.