Goldman, Türkiye için büyüme tahminini yükseltti

Goldman Sachs, Türkiye için 2022 yılı GSYH büyüme ve cari işlemler açığı tahminlerini yukarı yönlü revize etti.

Yayınladığı araştırma notunda, TCMB'nin döviz rezervlerinin Haziran ayının üçüncü haftasından bu yana yükseldiğine işaret eden Goldman Sachs, bu çerçevede makro tahminlerini ve piyasa görüşlerini güncellediğini vurguladı.

Türkiye için 2022 yılı GSYH büyüme tahminini yüzde 3,5'ten yüzde 5,5'e çıkaran Goldman Sachs, cari işlemler açığı beklentisini de 36 milyar dolardan 45 milyar dolara yükseltti.

Goldman Sachs araştırma notunda, "Türkiye'nin ek fonlama bulması, dış fonlama açığından kaçınmak için politika sıkılaştırma ihtiyacının önemli oranda azaldığı anlamına geliyor ve biz politika yapıcıların buldukları bu alanı büyümeyi desteklemek için kullanacaklarını düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.