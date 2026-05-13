Goldman, UBS, JPMorgan… Wall Street'te Fed beklentisi sertleşiyor

Küresel ekonomi ve finans piyasalarında, Orta Doğu'daki savaşın enflasyon üzerindeki baskıyı artırmasıyla birlikte para politikalarına ilişkin beklentiler yeniden şekilleniyor. Özellikle ABD'de enflasyonun yüksek seyrini koruması, yatırımcıların Fed'in faiz indirim sürecine yönelik öngörülerini daha ileri tarihlere taşımasına neden oldu.

İsviçre merkezli UBS, 12 Mayıs tarihli değerlendirme notunda, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasında gevşemeye başlaması için gerekli koşulların henüz oluşmadığını belirtti. Banka, Fed'in "bekle-gör" yaklaşımını piyasaların tahmin ettiğinden daha uzun süre sürdürebileceğine dikkat çekti.

UBS faiz indirimi beklentisini öteledi

UBS, önceki tahminlerinde Fed'in ilk faiz indirimini Eylül 2026'da, ikinci indirimi ise Aralık 2026'da gerçekleştireceğini öngörüyordu. Ancak bankanın güncellenen projeksiyonunda ilk faiz indiriminin Aralık 2026'ya, ikinci indirimin ise Mart 2027'ye kaydırıldığı belirtildi.

Banka analistleri, enflasyonun Fed'in yüzde 2 hedefinin üzerinde kalmaya devam etmesini, iş gücü piyasasının güçlü görünümünü korumasını ve ekonomik aktivitenin yüksek faiz ortamına rağmen dirençli seyretmesini bu revizyonun temel nedenleri arasında gösterdi.

Wall Street'te "şahin" beklentiler güçleniyor

UBS'in değerlendirmesi, son dönemde benzer yönde tahmin güncelleyen diğer büyük finans kuruluşlarının beklentileriyle paralellik gösterdi.

Goldman Sachs, daha önce Eylül 2026 olarak öngördüğü ilk faiz indirimi beklentisini Aralık 2026'ya ertelemişti. Bank of America (BofA) ise 2026 yılı boyunca faiz indirimi beklemezken, ilk adımın ancak Temmuz 2027'de gelebileceğini tahmin ediyor.

JPMorgan da mevcut faiz seviyelerinin 2026 boyunca korunabileceğini, hatta 2027 yılında yeni bir faiz artışının dahi gündeme gelebileceğini öngörüyor.

Enflasyon verileri baskıyı artırdı

ABD'de açıklanan son nisan ayı enflasyon verileri de piyasalardaki beklentileri etkiledi. Yıllık enflasyonun yüzde 3,8 seviyesine yükselmesi, son üç yılın en yüksek oranı olarak kayıtlara geçti.