Goldman'dan yüzde 20 faiz beklentisi

TL'de yaşanan sert değer kayıplarının ardından Türkiye'ye yönelik beklentiler de farklılaşmaya başladı. Geçen günlerde TCMB'den faiz artırım beklentisini ikinci çeyreğe çeken Goldman Sachs, bu kez artırım tutarında revizyona gitti. Goldman Sachs, TCMB’nin politika faizini 2022'nin ikinci çeyreğinde 600 baz puan artırarak yüzde 14'ten yüzde 20'ye çıkarmasını beklediklerini açıkladı.

Societe Generale'dan 'hiperenflasyon' vurgusu

Öte yandan Societe Generale stratejistleri paylaştıkları bir raporda Türkiye için 'hiperenflasyon' vurgusu yaptı. Societe Generale, Türk lirasına olan güvenin azalmasıyla insanların bankalardan varlıklarını çekebileceğini, finansal piyasalardaki istikrarın bozulabileceğini ve Türk lirasındaki değer kaybının bir hiperenflasyon dönemine yol açabileceğini savundu.