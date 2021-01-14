Golive Yazılım halka açılıyor
Borsa İstanbul'da son dönemde artan halka arzlara bir yenisi daha ekleniyor. Verusaturk Girişim Sermayesi'nin iştiraki Golive Yazılım'ın halka açılmasına karar verildi
Verusaturk Girişim Sermayesi'nin iştiraki Golive Yazılım'ın halka açılmasına, bu kapsamda çalışmalara başlanmasına karar verildi
Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayınlanan açıklama aşağıda bulunuyor:
Şirketimizin %25 oranında iştirak ettiği Girişim Şirketimiz Golive Yazılım Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 13.01.2021 (bugün) tarihli toplantısında, Golive Yazılım'ın halka açılmasına, bu kapsamda çalışmalara başlanılmasına ve gerekli başvuruların yapılmasına karar verilmiştir.