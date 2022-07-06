Gong, Rubenis Tekstil için çaldı

Halka arzda 306 milyon liralık gelir elde eden Rubenis Tekstil için Borsa İstanbul’da gong töreni düzenlendi. Töreninde konuşan Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun, Rubenis Tekstil'in ihracatta yüksek hedeflere sahip olan, yenilenen, gelişen ve büyüyen bir şirket olduğunu söyledi.

Şanlıurfa'nın istihdamına önemli katkı sağlayan şirketin bu halka arzdan elde ettiği gelirle finanse edeceği yatırımlarını gerçekleştirdikten sonra çalışan sayısını daha da artırmayı planladığını dile getiren Ergun, şunları kaydetti: “Halk arz, yatırımların uzun vadeli TL ile finanse edilmesi imkanını sağlamaktadır. Rubenis Tekstil'in de halka arz gelirlerini makine alımı ve yenilenebilir enerji yatırımını gerçekleştirecek olması, halka arzların yatırımların finanse edilmesindeki önemine en güzel örnek teşkil etmektedir. Ayrıca bu halka arz ile şirketimiz kurumsallaşmasını, marka değerini, kredibilitesini, likiditesini, marka değerini daha da artırmış olacaktır.”

Rubenis Tekstil'in Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacağını belirten Ergun, “Rubenis Tekstil, 306 milyon TL'nin üzerinde halka arz tutarı ve 157 binden fazla yatırımcıya satışla başarılı bir halka arz gerçekleştirmiştir." dedi.

“Bütün dünya pazarlarına ulaşmayı hedefliyoruz”

Rubenis Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Osman İpek de 1980'de Ağrı'da başlayan serüvenlerinden bahsederek, şirket olarak uzun yıllardır süren ticari faaliyetlerini 2015'te Şanlıurfa'da kurdukları iplik fabrikası ile taçlandırdıklarını söyledi.

İpek, 2020'de ham kumaş fabrikasını mevcut işletmelerine ilave ederek entegre tesis olma yolunda önemli bir adım attıklarını kaydederek, kurma çalışmalarına başladıkları kumaş boyama fabrikası yatırımını yıl sonunda faaliyete geçirip tam entegre tesis kurulumunu tamamlamayı hedeflediklerini anlattı.

Tesisle ilgili detaylar veren İpek, "Halka arz sürecinden gelen kaynağın yüzde 40'ı ile boya makinelerinin alımını gerçekleştireceğiz. Geri kalan yüzde 20'lik kısmı ile yenilenebilir enerji ve güneş panelleri kuracağız. Kalan kısım ile de işletme sermayesinin güçlendirilmesini; İtalya, Fransa, Milano ve Portekiz gibi yerlerde yurt dışı ofisleri açarak ve uluslararası fuarlara katılarak bütün dünya pazarlarına ulaşmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler Genel Müdürü Tuncay Karahan ise bu halka arzın Şanlıurfa'da istihdamı artıracağını belirterek, "Bunun özellikle Anadolu'dan gelecek halka arzların önünü açacağını düşünüyoruz. Güneydoğu'dan bundan sonra çok sayıda şirketin geleceğini biliyoruz." dedi.