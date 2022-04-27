Google'ın bilançosu beklentileri karşılamadı

Google arama motorunun sahibi Alphabet Inc mali yılının ilk çeyreğinde satışlarının yüzde 23 arttığını ancak beklentileri yakalayamadığını bildirdi.

Ukrayna'daki savaşın Youtube üzerinden reklam satışlarını olumsuz etkilemesinin cironun beklentilerin hafif altında kalmasında rol oynadığını belirten Alphabet, ilk çeyrekte satışların 68,1 milyar dolar olan beklentilerin altında 68,01 milyar dolar olduğunu açıkladı.

Youtube reklam satışları 7,5 milyar dolar olan hedefin altında, 6,9 milyar dolar olarak gerçekleşti.

İlk çeyrekte kar 16,44 milyar dolar olurken, hisse başına kar 25,76 dolar olan beklentilerin gerisinde 24,62 dolar olarak gerçekleşti.