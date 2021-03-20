Görevden alınan Ağbal'dan açıklama

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbakanı kararı ile görevden alınan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Naci Ağbal''dan açıklama geldi.

Ağbal yeni atama kararı sonrsası sosyal medya hesabından açıklama yaparak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti. Ağbal açıklamasında şunları kaydetti: "Sayın Cumhurbaşkanımıza Merkez Bankası Başkanlığı dahil bugüne kadar uygun görerek atadığı tüm görevlerden dolayı teşekkür ederim. Bugün itibariyle görevden alınmam nedeniyle de şükranlarımı arz ediyorum. Rabbim hepimizin hakkında hayırlısını nasip eylesin."