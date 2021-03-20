  1. Dünya Gazetesi
  2. Finans
  3. Görevden alınan Ağbal'dan açıklama
Takip Et

Görevden alınan Ağbal'dan açıklama

Merkez Bankası Başkanlığı görevinden alınan Ağbal, "Sayın Cumhurbaşkanımıza Merkez Bankası Başkanlığı dahil bugüne kadar uygun görerek atadığı tüm görevlerden dolayı teşekkür ederim. Bugün itibariyle görevden alınmam nedeniyle de şükranlarımı arz ediyorum" açıklaması yaptı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbakanı kararı ile görevden alınan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Naci Ağbal''dan açıklama geldi.

Ağbal yeni atama kararı sonrsası sosyal medya hesabından açıklama yaparak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti. Ağbal açıklamasında şunları kaydetti: "Sayın Cumhurbaşkanımıza Merkez Bankası Başkanlığı dahil bugüne kadar uygun görerek atadığı tüm görevlerden dolayı teşekkür ederim. Bugün itibariyle görevden alınmam nedeniyle de şükranlarımı arz ediyorum. Rabbim hepimizin hakkında hayırlısını nasip eylesin."

Merkez Bankası Başkanı Ağbal görevden alındı!Merkez Bankası Başkanı Ağbal görevden alındı!Ekonomi Haberleri

 

Merkez Bankası'nda Şahap Kavcıoğlu dönemiMerkez Bankası'nda Şahap Kavcıoğlu dönemiFinans