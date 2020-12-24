Görüş: Merkez'den yılın son hamlesi

Beklenen haber beklenenden de iyi geldi. 150 baz puanlık artış yapacağı tahmin edilen PPK, 200 baz puanlık bir adım attı.

Para politikası kurulunun bugünkü kararı Merkez Bankası’nı piyasanın bir adım önüne taşıdı. Politika faizinde 200 baz puanlık artış, uzun süreden beri piyasanın gerisinden giden ve piyasa beklentilerinin aksine hareketler yapan Merkez Bankası algısının kırılmasını sağlayacaktır.

Bugünkü faiz kararı ve metindeki ifadeler artık bankanın enflasyon konusunda ipleri eline aldığının açık bir göstergesi olarak kabul edilebilir. Açıklama metninde “dezenflasyon sürecinin bir an önce yeniden tesis edilmesi” ifadesi bence kararlılığın en net göstergesi.

Kasım başındaki görev değişiminin ardından Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal, kamuoyu önünde her çıkışında beklentileri fazlasıyla karşılayan bir tutum gösterdi. Geçen hafta 2021 yılı politikasını canlı yayında açıklayıp soruları cevaplayan Ağbal, seleflerinden daha proaktif bir başkan olacağını göstermişti. Bugünkü faiz kararı bunu teyit eden bir adım oldu. Piyasa beklentisinin hafif üzerinde yapılan faiz artışı ise yıl sonundaki tek haneli enflasyon hedefine ulaşılması konusunda bankanın kararlı olduğunu gösteriyor.

Son birkaç günde Merkez Bankası’nın bugünkü toplantısından faiz artışı kararı çıkmayacağına dair görüşler dile getirildiğini gördük. Ben artık bugünki karar ile birlikte sürpriz yapan piyasanın tersine adımlar atan Merkez Bankası algısının da kırıldığını düşünüyorum. Artık daha öngörülebilir daha sağlıklı iletişim kuran ve piyasanın önünden giden bir merkez bankası görüyoruz.