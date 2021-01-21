Görüş: Yakın zamanda faizde indirim olmayacak

Para Politikası Kurulu faiz kararı açıklandı. Karar hemen herkesin beklediği gibi faizlerde bir değişiklik yapılmaması yönünde oldu.



Açıklamada önce çıkan noktalar şöyle:



1-Hizmetler ve bağlantılı sektörlerdeki yavaşlama devam ediyor.



2-Yüksek kredi büyümesinin cari işlemler dengesi üzerindeki olumsuz etkisi devam ediyor; ama kredi büyüme hızında yavaşlama başladı.



3-İç talep, döviz kuru, emtia fiyatlarındaki yükseliş ve enflasyon beklentilerindeki yüksek seviyeler, enflasyon görünümünü olumsuz etkiliyor.



4-Enflasyonda kalıcı düşüşe yönelik göstergeler oluşana kadar sıkı para politikası duruşu kararlılıkla uzun bir müddet sürdürülecek. Gerekmesi durumunda ilave parasal sıkılaşma yapılacak.

Kurul önceki iki toplantısında faizlerde sert artışlar yapmıştı. Nominal faizler, enflasyonun anlamlı derecede üzerine çekilmiş ve reel faiz pozitife geçmişti. Banka, bu adımlar ile önden yüklemeli ve dolgun iki artırımdan sonra enflasyonun nasıl tepki göstereceğini izlemeye çekilmişti. Bugün faizde yeni bir oynama yapılmaması zaten bu tutumun bir gereğiydi. Yapılan açıklamada “uzun bir müddet beklenmesi ve gerekirse yeni sıkılaşma yapılacak” denmesinin nedeni bu.



Geçtiğimiz günlerde yayımlanan ve birkaç ay sonra TCMB’nin faiz indirmeye başlayacağına yönelik raporların iddialarına da bu yolla cevap verilmiş oldu. PPK’nın az önceki açıklaması bende, yılın ilk yarısında faizlerde kesinlikle aşağı yönlü bir değişiklik yapılmayacağı, ancak yıl sonuna doğru hafif bir gevşeme yapılabileceği kanaati oluşturdu.



Reel olarak bir faiz artışı yapılmamış olsa da; açıklama metninin havasında sıkılaştırma kokusu var. Açıklama güçlü ve ikna edici.



Şimdi Banka’dan, son aylarda güçlendirdiği algısını devam ettirmesi için, bu sözlerin aksine bir hareket gelmemesini bekleyeceğiz.



