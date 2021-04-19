Gözde Girişim'den pay devri açıklaması

Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş., Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, bağlı ortaklıklarından Makina Takım Endüstrisi A.Ş.'deki 111.567.386 adet payın İstanbul Portföy Yıldız serbest özel fonuna devrini duyurdu.

Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı'ndan yapılan açıklamada, "Şirketimizin sahip olduğu Makina Takım Endüstrisi A.Ş. şirket paylarından 111.567.386 adedi, SPK'nın 11.12.2020 tarih ve E-12233903-305.01.01-12703 sayılı izni ile kurulan İstanbul Portföy Yıldız Serbest Özel Fon (Fon)'una, işlemin yapıldığı günden bir önceki günkü Borsa kapanış fiyatı olan 3,55 TL üzerinden Borsa İstanbul'da özel işlem bildirimi yöntemiyle satılmasına karar verilmiş olup, 19.04.2021 tarihi itibarıyla yapılan 111.567.386 pay satışı ile ilgili işlem detayları paylaşılmıştır." ifadelerine yer verildi.