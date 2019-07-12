Gözler, ABD'nin basın toplantısında

12 Temmuz 2019

Uzun süredir piyasaların takibinde olan S-400 konusunda bugün önemli somut bir gelişme yaşandı. Rusya'dan satın alınan S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sisteminin parçaları Türkiye'ye gelmeye başladı. (Haberin ayrıntısı)

Daha önce ABD'nin yaptırım tehdidi ve Türkiye-ABD ilişkilerine ilişkin kaygılar, piyasa üzerinde baskı yaratan bir unsurdu. Teslimatın başlaması, akıllara yine bu endişeleri getirirken, yurtiçi piyasada satış ağırlıklı görünüm ağırlık kazandı.

Sabah 5.6680 seviyesine kadar inen dolar/TL, S-400 haberi sonrası kademeli olarak yükselişe geçti ve 5.7790 seviyesi test edildi.

Gözler ABD'den gelecek açıklamada

ABD'den konuyla ilgili resmi açıklama yapılacağı belirtiliyor.

ABD Savunma Bakanlığı'nın Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 füze sistemlerini teslim almaya başlamasına ilişkin düzenleyeceği basın toplantısına Savunma Bakanlığı'nın iki müsteşarı katılacak.

ABD basınında yer alan haberlere göre, Pentagon'daki basın toplantısına Satınalma ve İdameden Sorumlu Müsteşar Ellen M.Lord ile Politika'dan Sorumlu Müsteşar David J. Tranchtenberg katılacak.

Dolar/TL saat 16:40 itibariyle 5.7550 seviyesinde yer aldı.