Gözler enflasyon rakamlarında

02 Mayıs 2019

TÜİK, Nisan ayı enflasyonunu 3 Mayıs Cuma saat 10.00'da açıklayacak.

Foreks anketine katılan 16 banka/kurum ekonomistinin ortalama beklentileri aylık yüzde 2,33 ve yıllık yüzde 20,26 artış şeklinde.

Mart'ta tüketici fiyat artışı aylık yüzde 1,03 ve yıllık yüzde 19,71 olmuştu.

Sigara firmaları Ocak ayındaki vergi artışını fiyatlarına Nisan başında yansıtmıştı. Birçok sigara fiyatı 2 TL artış gösterirken bunun enflasyona etkisinin 1 puan civarında olması bekleniyor.

Öte yandan, petrol fiyatlarındaki artışın ardından 10 Nisan itibariyle benzin ve motorinde eşel mobil uygulaması devreye alınmıştı.

Bu arada TÜRK-İŞ'e göre gıda enflasyonu Nisan'da yüzde 4,61 seviyesinde gerçekleşti. İTO'ya göre de İstanbul'da perakende fiyat artışı aynı ayda yüzde 2,81 oldu.

Uzmanlar, gıda fiyatlarının seyri ve TL'nin istikrarına ek olarak, enerji maliyetlerindeki gelişmeler ve ÜFE-TÜFE makasının enflasyonun ana belirleyicileri olmayı sürdüreceğini belirtiyor.

Özellikle TL'deki değer kaybına dikkati çeken ekonomistler, lirada kötü gidişin sürmesi halinde kur geçişkenliği kaynaklı enflasyonist risklerin artabileceği uyarısında bulundu.