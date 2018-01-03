Gözler enflasyon verisinde

03 Ocak 2018

Dolar/TL, enflasyon verisinin açıklanacağı güne yatay hareketle 3.77'den başladı.

Dün genel olarak aşağı yönlü istekle 3.75-3.78 bandında hareket eden kur, en düşük 3.7536 seviyesini test etti.

Dolar/TL saat 09:30'da 3.7770'den işlem gördü. Aynı dakikalarda euro/TL 4.5550 ve sterlin/TL 5.1425 seviyesinde yer aldı.

Enflasyonda düşüş beklentisi TL'yi destekliyor

Uzmanlar, enflasyonda düşüş beklentisinin TL'yi desteklediğini belirtiyor.

Ekonomistler, yüzde 12.98 ile 2003 yılı temel alınan endekste tarihi zirvesine çıkan yıllık enflasyonun yüzde 11.73 seviyesine gerilemesini bekliyorlar.

IKON Menkul tarafından hazırlanan piyasa notunda enflasyon verisine ilişkin, "Yıllık olarak, baz etkisinden dolayı hafif bir gerileme bekleniyor. Ancak piyasa, yıllık bazdaki olası geri çekilmeleri önemsemeyebilir ve daha çok aylık yükselişe dikkat edebilir. Enflasyonda aylık bir yavaşlama görülmezse, enflasyonist baskıların varlığını sürdürmeye devam ettiği görülecektir" ifadesine yer verildi.

Bugün açıklanacak bir diğer önemli veri de TİM ihracat rakamları.

Dün açıklanan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı verilerine göre 2017 yılı ihracatı 157,1 milyar dolar ile tarihin en yüksek ikinci seviyesine ulaştı. TİM verilerine göre ihracat rekorunu 157,6 milyar dolar ile 2014 yılında gelmişti.

Bu arada bugün Fed toplantı tutanakları yayımlanacak. Tutanakların piyasaların seyri üzerinde etkili olması beklenmiyor.

İran ve Kore'deki gelişmeler izleniyor

Ekonomik veriler dışında piyasalar yoğun haber akışını da yakınan izliyor.

ABD'de devam eden Zarrab-Atilla davasında jüri bir karara varmak üzere bugün toplanacak. Davadan bankaları sıkıntıya sokacak bir sonuç çıkmaması durumunda TL'deki toparlanmanın sürmesi bekleniyor.

Öte yandan uzmanlar, Kuzey ve Güney Kore arasında başlayan ılımlı sürecin risk iştahını artırmasına karşın, İran'da şiddetlenen hükümet karşıtı protestoların jeopolitik riskleri yeniden gündeme getirdiğini belirtti.

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