Gözler enflasyonda, dolar ve euro beklemede

05 Ekim 2020

Küresel piyasalar, ABD Başkanı Donald Trump'ın günün ilerleyen saatlerinde hastaneden çıkarılabileceği umutlarıyla yükseldi. Trump'ın hastaneden çıkarılabileceği umutları Cuma günü küresel borsalarda volatilite yaratan siyasi belirsizliğin bir kısmını yatıştırdı. ABD vadelileri yüzde 1 civarı artıda işlem görürken Asya borsalarının da tamamında kazançlar dikkat çekiyor. Çin borsalarının tatil nedeniyle kapalı olduğu günde Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 0,63 yükseldi. Avustralya borsası yüzde 2'nin üzerinde yükselerek yaklaşık 2 haftanın en büyük günlük kazanımını kaydetti. Japonya'nın Nikkei endeksi yüzde 1,2 civarı yükselişte.

Trump bugün hastaneden çıkabilir



74 yaşındaki Trump, Cuma günü koronavirüs tedavisi için hastaneye kaldırıldı ancak doktorları tedaviye cevap verdiğini ve Pazartesi günü Beyaz Saray'a dönebileceğini söyledi.

Türkiye piyasaları enflasyona odaklandı

Yurt içi piyasarlar ise bugün açıklanacak olan eylül ayı enflasyon rakamlarını bekliyor. Kritik veri öncesinde Türk Lirası, dolar ve euro karşısında geçen haftanın kapanış seviyelerini koruyor. Saat 09:00 itibarıyla dolar/TL 7,7550'den euro/TL ise 9,1060'tan el değiştiriyor.

Altında yatay seyir

Yatırımcılar koronavirüs testi pozitif çıkan Trump'ın sağlık durumuna yönelik daha fazla netlik beklerken altın fiyatları hafif değişim gösterdi. Altının spot piyasadaki ons fiyatı 1,896 dolar ile yatay seyrediyor.

Brent petrol yeniden 40 dolara yaklaştı

Petrol fiyatları Trump'ın doktorlarının Trump'ın bugün hastaneden çıkarılabileceğine

yönelik açıklamalarının desteğiyle yaklaşık yüzde 2 yükseldi. Trump'ın sağlık durumuna yönelik doktorlarının açıklaması küresel piyasalardaki siyasi belirsizliği azaltırken Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatını yüzde 1,8 artışla 39,96 dolara çekti. ABD hafif ham petrolü yüzde 0,21 artışla 37,81 dolara yükseldi.