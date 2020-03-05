Gözler Erdoğan-Putin görüşmesinde

05 Mart 2020

Piyasaların gözü bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Putin ile Moskova'da yapacağı görüşmeye çevrildi. Yurt içinde piyasalar üzerindeki en önemli baskı unsuru olan İdlib konusunda iki liderin Moskova'dan vereceği mesajlar yakından takip edilecek. Erdoğan-Putin zirvesinin saat 14:00'da başlaması bekleniyor.

Erdoğan-Trump zirvesi ve İdlib'deki gelişmeler, ABD borsalarında dün yaşanan sert yükselişler ile koronavirüse dair haber akışının ana gündem maddeleri olduğu günde dolar/TL kuru, 6,07-6,08 aralığında hareket ediyor. Euro/TL 6,78 seviyelerinde.

Fed, ECB, BOJ ve PBC’nin eşanlı olarak genişleyici para politikası yapacağı vaadi ve G10 maliye bakanlarının harcamaları artıracağı vaadi ile Wall Street’ten başlayarak dünya borsalarına yayılan alım dalgası Borsa İstanbul'a da yansıdı.

BIST 100 endeksi, 1.719,18 puan ve yüzde 1,55 değer kazanarak 112.504,56 puandan güne başladı.





ABD borsaları yüzde 4'ün üzerinde arttı

ABD borsalarında dün yaşanan yüzde 4'leri aşan yükselişler global piyasalardaki iyimserliği artırdı. ABD'deki başkanlık yarışında Demokrat Parti'nin Joe Biden'ın üzerinde birleşmesi ve 'Süper Salı' sonrası Trump'a karşı güçlü bir aday olduğunu ispatlaması ABD piyasalarındaki yükselişte önemli bir paya sahip. Dünkü rallide, ISM Hizmet Endeksi'nin beklentilerin çok üzerinde gelmesinin de bir etkisi görülüyor.

Asya'da da borsalar artıda

ABD'deki yükselişleri bu sabah itibarıyla Asya piyasaları da takip ediyor. Asya ülkelerinin borsalarının tamamı alıcı seyrederken; Çin borsalarında artış yüzde 3'e dayanmış durumda.

OPEC toplantısında arz kesintisi konuşulacak

Bugün gerçekleştirilecek olan OPEC'in Viyana'daki toplantısı da piyasaların radarında yer alıyor. Yılbaşından bu yana yüzde 20 değer kaybeden ve 50 doların altını gören petrol fiyatlarındaki düşüşü durdurmak için Suudi Arabistan arz kesintisi talebiyle masaya oturması bekleniyor.

Yılbaşından bu yana petrol yüzde 20 düştü, Suudi Arabistan'ın üretim kesintisi istediği OPEC toplantısı gerçekleştirilecek.