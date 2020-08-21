Gözler Erdoğan'da dolar aşağıda

21 Ağustos 2020

Piyasalar haftanın son gününde alıcılı bir seyir izliyor. Teknoloji şirketleri öncülüğünde yükselişini sürdüren ABD borsaları dün de rekor seviyelerini güncellerken bu sabah Asya borsaları, ABD ve Avrupa vadelilerinde de işlemler artıda gerçekleştiriliyor. Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 0.6 civarı yükselirken Japonya borsası yüzde 0,3, Çin borsaları yüzde 1'in üzerinde, Tayvan borsası yüzde 2; Güney Kore yüzde 1,7 artıda işlemlere devam ediyor. ABD vadeli endekslerinde de yüzde 0,20 ila 0,30 aralığında yükselişler söz konusu.

Yurt içinde ise merakla beklenen PPK toplantısının ardından faizlerde bir değişikliğe gidilmemesiyle yükselen, zorunlu karşılık hamlesiyle düşüşe geçen dolar/TL ve euro/TL kurlarında düşüş bu sabah da sürüyor.

Erdoğan'ın Cuma günü Türkiye'de yeni bir dönemin açılacağına inandığı bir müjdeyi paylaşacağını açıklamasının ardından piyasada yeraltı zenginliklerine ilişkin olumlu bir müjdenin verilebileceği beklentisi ile önce enerji hisseleri tavan olmuş ardından iyimserlik TL'ye de yansımıştı.

Dolar/TL 7,23 düzeyine gerilerken euro/TL de işlemler 8,58'den gerçekleştiriliyor.

Küresel piyasalar neden yükselişte?

Dün Nasdaq 100 endeksinin rekor seviyelere yükselmesinin ardından, teknoloji sektörü hisselerine bugün de devam eden ilk ABD ve Avrupa vadeli endekslerini yukarı taşıyor.

Ekonomilerde toparlanmanın inişli çıkışlı olacağı, koronavirüs vakalarında hızlı artışın devam ettiği endişelerini bir tarafa bırakan borsalarda ılımlı yukarı hareketler gözleniyor.

Altın 1.950 dolar seviyelerinde yatay

ABD'de beklentilerin üzerinde artış kaydeden işsizlik maaş başvurularının koronavirüs

kaynaklı ekonomik krizden daha yavaş toparlanma endişelerini kuvvetlendirerek, dolar ve ABD

Hazine getirilerini düşürmesiyle altın fiyatları yükseldi. Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0,3 artışla 1.947,83 dolara yükseldi.

Brent petrol 45 dolar seviyelerinde

Petrol fiyatları başlıca petrol üreticilerinin üretimi sınırlama çabaları öncülüğünde yükselerek art arda üçüncü haftayı kazanımla bitirmeye hazırlanıyor. Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı yüzde 0,4 artışla 45,07 dolara yükseldi. ABD hafif ham petrolü yüzde 0,3 artışla 42,95 dolarak yükselerek haftayı yüzde 2 artıda bitirmeye hazırlanıyor.

Günün Ajandası

Türkiye, 2. çeyrek uluslararası yatırım pozisyonu

Türkiye, ağustos ayı tüketici güven endeksi

Almanya, öncü imalat sanayi, hizmet sektörü ve bileşik PMI

Euro Bölgesi, öncü imalat sanayi, hizmet sektörü ve bileşik PMI

İngiltere, öncü imalat sanayi, hizmet sektörü ve bileşik PMI

Türkiye, Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapacak

ABD, öncü imalat sanayi, hizmet sektörü ve bileşik PMI

ABD, temmuz ayı konut satışları