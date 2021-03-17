Gözler Fed'de, dolar 7,50 seviyelerinde

Dolar/TL, 7,50 etrafında dalgalı seyir izlemeye devam ediyor. Dün 7,50'nin altına inen dolar/TL yeni güne 7,48-7,50 aralığında hareketle başladı. Kur ardından 7,51 seviyelerini test etti.

Piyasalarda gözler bugün ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararında olacak. Fed 2020 yılı Mart ayında faizi 100 baz puan aşağı çekerek bugünkü seviyeleri getirmişti. Fed o tarihten sonra düzenlediği 7 toplantıda faiz oranına dokunmadı. Fed'in gösterge faiz aralığı yüzde 0,00-0,25 seviyesinde bulunuyor.

Fed, aynı saatte 'Ekonomik Projeksiyon' sonuçlarını da açıklayacak. 17 Fed yetkilisi 3 ayda bir ABD'nin işsizlik, enflasyon, ekonomik büyüme ve faiz oranlarıyla ilgili önümüzdeki 3 yıl ve uzun döneme ilişkin tahminde bulunuyorlar. Kararın ardından Başkan Jerome Powell, basın toplantısı düzenleyecek ve soruları yanıtlayacak. Özellikle ABD tahvil getirilerinde yaşanan sert yükselişe ilişkin

mesajlar önemli.

Dün zayıf gelen ekonomik verilerin ardından New York borsasında dalgalı bir seyir izledi. Dow Jones endeksi yüzde 0,39 ve S&P 500 endeksi yüzde 0,16 gerilerken, Nasdaq endeksi yüzde 0,09 değer kazandı.

ABD'de dün açıklanan verilere göre, perakende satışlar, şubatta aylık yüzde 3 azalarak beklentilerin altında kalırken, sanayi üretim endeksi de şubatta yüzde 2,2 gerileyerek Nisan 2020'den bu yana en hızlı düşüşü kaydetti.

Bugün Asya piyasalarında negatif bir seyir izleniyor. Japonya’da açıklanan ihracat verisinin şubatta yıllık yüzde 4,5 gerileyerek beklentilerin altında kalmasının ardından kapanışa yakın Nikkei 225 endeksi yüzde 0,1, Güney Kore’de Kospi endeksi yüzde 0,7 ve Çin’de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 değer kaybetti.

Altının ons fiyatı yeni günde ilk işlemlerde 1.735 dolar civarında yatay bir seyir izledi.