Gözler, Fitch'in kararında

01 Kasım 2019

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'in bu akşam açıklaması beklenen değerlendirmesinde, Türkiye'nin kredi notunu 'BB-', görünümünü ise 'negatif' olarak koruması bekleniyor.

Açıklamanın TSİ 23.10 civarında yapılması bekleniyor. Fitch, Türkiye için 3 Mayıs’ta ‘BB(N)’ değerlendirmesini devam ettirirken, 12 Temmuz’da kredi notunu BB-(N)’e düşürmüştü.

Dolar/TL, Fitch kararı öncesi sakin bir seyir izledi. Kur, ABD'nin yaptırım kararı sonrası çarşamba günü 5.7720 seviyesine kadar yükselse de kalıcı olamayarak yönünü aşağı çevirdi. Dün illikit piyasada 5.6950'ye kadar gerileyen dolar/TL, bugün de 5.74 seviyesinden geri döndü. İşlemler gün sonuna doğru 5.71 seviyelerinde geçti.

Piyasanın genel olarak sakin bir seyir izlediğini söyleyen bir bankacı, "Pazartesi günü açıklanacak olan enflasyon verisini bekliyoruz. Olumlu bir enflasyon rakamının kura yansıması çok sınırlı olabilir, 5.70 seviyeleri ciddi taban oldu. Piyasanın bir miktar uzun pozisyonunun olduğunu düşünüyorum ama henüz çözülecek bir ortam olmadı" dedi.

Bankacılar Londra swap piyasasında atılan adımların ardından işlem hacimlerinin azalması ve CDS'teki düşüşün TL'de nispeten sakin bir seyre neden olduğuna dikkat çekerken, TCMB'nin 10 puana varan faiz indirimlerinin ardından gelişmekte olan ülkeler ortalamasında faiz getirisi sunan TL'de ciddi bir değerlenme eğiliminin görülmesinin zor olduğunu belirtiyor.