Gözler İsviçre'deki ABD-Çin görüşmelerinde: Küresel piyasalar ticaret savaşlarının gölgesinde yön arıyor

Küresel piyasalar, ABD ile Çin arasında bugün İsviçre'de başlayacak olan ticaret görüşmelerine odaklanmış durumda. Hafta sonuna kadar sürmesi beklenen müzakerelerin seyri, yatırımcıların pozisyonlarını doğrudan etkiliyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın ticaret tarifeleriyle ilgili açıklamaları ve uzlaşmacı mesajları, piyasada iyimserliğe neden olurken, Trump’ın dalgalı politikalarının yarattığı belirsizlik yatırımcıları temkinli kılıyor.

Trump'tan tarife açıklamaları ve Fed eleştirisi

ABD Başkanı Trump, ABD-Çin ticaret görüşmelerinin önemine dikkat çekerken, Çin’in ABD’ye karşı verdiği büyük ticaret fazlasına tepki gösterdi. Trump, gümrük tarifelerinde indirime gidilebileceğini ifade ederek, “Şu anda yüzde 145’te, daha yükseğe çıkamazsınız; yani düşeceğini biliyoruz” dedi. Fed Başkanı Jerome Powell’a da yüklenen Trump, faiz indirimi çağrısını yineledi ve Powell için “'Çok geç' Powell, hiçbir fikri olmayan bir aptal. Bunun dışında onu çok seviyorum!” ifadelerini kullandı.

Makroekonomik veriler ve piyasa göstergeleri

ABD’de işsizlik maaşı başvuruları 228 bine gerileyerek beklentilerin altında kalırken, tarım dışı iş gücü verimliliği yüzde 0,8 azaldı. Fed’in Tüketici Beklentileri Anketi’nde 12 aylık enflasyon beklentisi yüzde 3,6 ile sabit kalırken, üç yıllık beklenti yüzde 3,2 ile yükseldi. Bu durum, Fed’in faiz indirimi konusunda acele etmeyeceği yönündeki beklentileri destekliyor.

ABD ve Avrupa borsalarında karışık seyir

New York Borsası’nda S&P 500 yüzde 0,58, Nasdaq yüzde 1,07, Dow Jones ise yüzde 0,62 değer kazandı. Avrupa borsalarında ise Almanya, Fransa ve İtalya’da endeksler yükselirken, İngiltere borsası negatif ayrıştı. BoE politika faizini 25 baz puan indirerek yüzde 4,25’e çekerken, Başkan Andrew Bailey düşük enflasyonun öncelikleri olduğunu belirtti.

Asya’da beklenti ve belirsizlik birlikte yürüdü

Asya tarafında ise Çin’in ticaret fazlası öngörülerin üzerinde gelirken, ABD ile yapılacak görüşmelere dair beklentiler karışık seyre neden oldu. Japonya’da hane halkı harcamaları beklentilerin aksine arttı. Hindistan ve Pakistan arasındaki gerilim ise bölgede jeopolitik riskleri artırdı.

Yurt içi piyasalarda sanayi üretimi bekleniyor

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi yüzde 2,25 artarak 9.279 puana ulaştı. Bugün Türkiye'de mart ayı sanayi üretimi verisi takip edilecek. Dolar/TL kuru sabah saatlerinde yüzde 0,3 artışla 38,73 seviyesine yükseldi.

Analist görüşleri ve teknik beklentiler

Analistler, ABD-Çin görüşmelerinin piyasalar için belirleyici olacağını vurgularken, BIST 100 endeksinde 9.300 ve 9.400 puan seviyeleri direnç, 9.100 ve 9.000 puan seviyeleri ise destek olarak izleniyor.