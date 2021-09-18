Gözler merkez bankalarına çevrildi

Yurt içi piyasalarda gözler gelecek hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararına çevrildi.

Piyasa anketlerine göre, politika faizinin yüzde 19'da sabit tutulması bekleniyor.

Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) ise Merkez Bankası'nın faiz indirim döngüsüne bu ay 50 baz puan ile başlamasını, yıl sonuna kadar 150 baz puan daha indirime gitmesini bekliyor.

Gelecek hafta yurt içinde, çarşamba tüketici güven endeksi, TCMB'nin faiz kararı ve cuma, kapasite kullanımı, reel kesim güven endeksi ve sektörel güven endeksleri takip edilecek.

Gözler Fed ve Powell'da

ABD'de gelecek hafta çarşamba Fed'in faiz kararı, Fed Başkanı Jerome Powell'ın toplantı sonrası yapacağı konuşma ve Fed yetkililerinin cuma günü yapacakları sözle yönlendirmeler takip edilecek.

Gelecek hafta, Fed'le birlikte mali politikalar tarafı ve veri gündeminde de yoğunluk göze çarparken, Temsilciler Meclisi Demokrat çoğunluk lideri Steny Hoyer, meclisin borç sınırını haftaya ele alacağını söyledi.

20 Eylül ile başlayan haftanın veri takviminde, salı cari denge, inşaat izinleri ve konut başlangıçları, çarşamba ikinci el konut satışları, perşembe imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI ve cuma günü yeni konut satışları takip edilecek.

Avrupa'da sahne BoE'nin

Avrupa borsalarında TÜFE ve Avrupa Merkez (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşması yakından takip edilirken, gelecek hafta perşembe günü İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) faiz kararı ve artan enflasyon baskısına karşı atılacak olası sözle yönlendirmeler gündemin odağına yerleşti.

Gelecek hafta, pazartesi Almanya'da Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), çarşamba Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi, perşembe bölge genelinde imalat sanayi ile hizmet sektörü PMI ve cuma günü Almanya'da Ifo iş ortamı güven endeksi verileri takip edilecek.

Asya'da BoJ'un kararı bekleniyor

Asya'da, gelecek hafta Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) faiz kararı ve Çin'deki gelişmeler yatırımcıların odağında olmaya devam edecek.

BoJ'un faiz oranlarında değişikliğe gitmesi beklenmezken, Çin Merkez Bankası (PBoC) artan risk unsurları karşısında kredi kanallarını gevşetebilir.

20 Eylül ile başlayan haftanın veri takviminde, çarşamba BoJ'un faiz kararı ve cuma Japonya'da TÜFE verileri takip edilecek. Japonya'da borsalar pazartesi ve perşembe, Çin'de ise pazartesi ve salı günü tatil nedeniyle kapalı olacak.