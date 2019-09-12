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Gözler Merkez Bankası'nda!

Piyasalar, Merkez Bankası'nın bugün açıklayacağı faiz kararına odaklandı. TCMB'nin yanı sıra Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararını açıklayacağı güne dolar 5,7670 liradan, avro 6,3600 liradan başladı.

Gözler Merkez Bankası'nda!
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Küresel piyasalar pozitif seyrederken, bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) toplantılarından çıkacak kararlar takip edilecek. TCMB'nin faizlerde 250-300 baz puan indirim yapması bekleniyor. Beklentilerden daha fazla indirim yapılması durumunda döviz fiyatlarında yukarı yönlü baskının artacağı öngörülüyor. 

Analistler, bugün TCMB ve Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararları sonrasında Başkan Mario Draghi'nin açıklamalarının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını söyledi.

Dün 5.7925 seviyesine kadar yükseldikten sonra 5.7450 seviyesinden kapanan dolar/TL 
bu sabah saat 09:30 itibarıyla 5.7610  liradan işlem görüyor. Aynı saatte sepet bazında 
TL 6.0567, euro/TL ise 6.3540 seviyesinde bulunuyor.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5,7550 lira, avronun satış fiyatı ise 6,3290 lira olmuştu.

TL son günlerde negatif ayrışıyor

Dolar/TL'de hafta başından bu yana gözlenen yükseliş eğilimi de bu beklentiyi ortaya koydu.
Haftaya 5.70'li seviyelerden başlayan dolar/TL, dün 5.79 seviyesinin üzerini test ederken, ABD
Hazine Bakanı Steve Mnuchin'in hafta başında S-400'ler nedeniyle yaptırımların incelendiği
açıklamasının da etkisiyle TL son birkaç günde benzer para birimlerinden negatif ayrıştı.

Gözler Merkez Bankası'nda

Gedik Yatırım Danışmanlığı Müdür Yardımcısı Beste Naz Süllü, piyasada 300-400 baz puan gibi
geniş bir bantta indirim beklentisinin olduğunu söyleyerek, "Biz 175 baz puan indirim
bekliyoruz. İkinci çeyrekte yavaşlamanın biraz daha yumuşak olması, Fed'in faiz indirimine devam edip etmeyeceği belirsizliği, CAATSA yaptırımlarının hala masada olması, TCMB'nin hızlı bir indiriminin önüne geçebilir" dedi.
Euro/TL Euro Dolar/TL dolar

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