Gözler Merkez Bankası'nda!
Piyasalar, Merkez Bankası'nın bugün açıklayacağı faiz kararına odaklandı. TCMB'nin yanı sıra Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararını açıklayacağı güne dolar 5,7670 liradan, avro 6,3600 liradan başladı.
Küresel piyasalar pozitif seyrederken, bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) toplantılarından çıkacak kararlar takip edilecek. TCMB'nin faizlerde 250-300 baz puan indirim yapması bekleniyor. Beklentilerden daha fazla indirim yapılması durumunda döviz fiyatlarında yukarı yönlü baskının artacağı öngörülüyor.
Analistler, bugün TCMB ve Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararları sonrasında Başkan Mario Draghi'nin açıklamalarının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını söyledi.
Dün 5.7925 seviyesine kadar yükseldikten sonra 5.7450 seviyesinden kapanan dolar/TL
bu sabah saat 09:30 itibarıyla 5.7610 liradan işlem görüyor. Aynı saatte sepet bazında
TL 6.0567, euro/TL ise 6.3540 seviyesinde bulunuyor.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5,7550 lira, avronun satış fiyatı ise 6,3290 lira olmuştu.