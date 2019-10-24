Gözler Merkez Bankası'nda

24 Ekim 2019

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Para Politikası Kurulu (PPK) saat 14.00'te faiz kararını açıklayacak.

Piyasada faiz indirimine kesin gözüyle bakılıyor. ABD Merkez Bankası (Fed) ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) gibi büyük merkez bankaların genişlemeci para politikalarına devam etmesi, enflasyonun Yeni Ekonomi Programı'na uygun olarak yıl sonunda yüzde 12 hedefinde olması ihtimalinin güçlenmesi, dolar kurunun yıl sonu hedeflerine yakın bulunması ve oynaklığın makul çerçevede kalması nedenleriyle yüzde 16,50 olan politika faiz oranında indirim beklentisini güçlendiriyor.

Genel beklenti 100 baz puan indirim

Genel beklenti, politika faizinde 100 baz puanlık indirim olacağı, aralık toplantısında da faiz indiriminin devam edebileceği yönünde. Buna karşın, ABD ve Rusya ile varılan mutabakatlar sonrasında jeopolitik risklerin azalması nedeniyle TCMB'nin yüksek bir faiz indirimi yapabileceğine yönelik endişeler de yok değil. Son gelişmelerin ardından oluşan olumlu havanın yeniden 150-200 baz puana varabilecek bir indirimin önünü açabileceği düşünülüyor.

TCMB'nin yüksek bir faiz indirimi yapabileceğine yönelik endişelerin TL'yi baskılamaya devam ettiği, bu nedenle dolar kurunun 5.75 seviyesinin üzerinde kalmaya devam ettiği belirtiliyor.

Önden yüklemeli indirim

4,5 yıl aradan sonra temmuz toplantısında politika faizini indiren ve yüzde 24’ten (425 baz puan) 19.75’e çeken TCMB, eylül toplantısında ise 325 baz puan indirimle politika faizini yüzde 16.50 seviyesine çekmişti.

İki toplantıda 750 baz puan faiz indirimi sonrasında TCMB Başkanı Murat Uysal, para politikasında oluşan hareket alanının önemli kısmını "önden yüklemeli" şekilde kullanmayı tercih ettiklerini söylemişti.

Politikacıların gönlünde 250 baz puan var

Gelişmekte olan ülke faiz oranlarıyla karşılaştırıldığında 100 baz puanlık faiz indiriminin kur üzerinde baskı yaratmadan ekonomiyi desteklerken, dezenflasyon sürecine de zarar vermeyeceğine işaret ettiğini söyleyen İş Yatırım Araştırma Direktörü Serhat Gürleyen, "Politikacıların gönlünden ise 250 baz puan indirimle toplam faiz düşüşünün 1.000 baz puana ulaşması geçiyor. Haziran enflasyonu sonrası Merkez Bankası’nın 750 baz puan faiz indirmesinin önünün açıldığını ilk söyleyenlerden biri olarak para politikasının normalleştirilmesine karşı değiliz. Ama Dimyat'a pirince giderken evdeki bulgurdan olmak istemiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



TCMB öncesi piyasalar



Dolar/TL Türkiye'nin ABD'nin ardından Rusya ile de Suriye konusunda anlaşma sağlamasıyla 5.75 seviyelerine kadar gerilerken, Trump'ın Türkiye'ye uygulanan tüm yaptırımların kaldırılacağına yönelik açıklamasıyla akşam 5.72 seviyesine kadar geri çekildi.



Dolar/TL, bu sabah yeniden 5.74 seviyelerinde.



Dün gösterge 10 yıllık tahvilde bileşik getiri ise düne göre yaklaşık 70 baz puanla sert geriledi. 100 bin seviyesine doğru hareketlenen borsada ise 99.850 seviyesi test edildi ve BIST yüzde 1,94 değer kazandı.