Gözler Merkez Bankası'nda

19 Şubat 2020

Hüseyin KOYUNCUOĞLU

Yurt içi piyasalarda bu haftanın en önemli gündem maddesi olan faiz kararı bugün saat 14:00'da açıklanıyor. Piyasa uzmanları ve finans kuruluşları arasında PPK kararı konusunda farklı beklentiler ön plana çıkıyor. Ancak genel itibarıyla bir kısım görüş faiz artışı beklemezken; 25 baz puan ile 75 baz puan aralığında değişen faiz indirim beklentileri de hakim...

Merkez Bankası'nın kararı beklenirken dolar/TL kuru 6,07'nin üzerinde el değiştiriyor. Saat 10:00 itibarıyla dolar/TL 6,0710'dan euro/TL ise 6,5550'den değerleniyor.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi de yüzde 0,39 artarak 120 bin 36 puandan güne başladı.

TCMB faiz kararı piyasaları nasıl etkiler?



Dünya Gazetesi'nin Para Trafiği köşesinde faiz kararına yönelik beklentileri değerlendiren Integral Yatırım Araştırma Uzmanı Seda Yalçınkaya Özer, TCMB'nin bugün pas geçme ihtimali olduğunu da dile getiriyor. Faiz kararının piyasalar üzerine muhtemel etkilerini de yorumlayan Özer şu ifadeleri kullandı:



"25 ve 50 baz puan gibi bir faiz indiriminin kurda beklentiler dahilinde olduğunu ve fiyata yansıtıldığını düşünüyoruz. Dolayısıyla TCMB faiz indirimi yaparsa dolar/TL’de ciddi bir etkisi olacağını düşünmüyoruz. Ancak 50 baz puanın üzerinde bir indirim olursa o zaman kurda yukarı yönlü hareketler olabilir ve 6.08’in üzerine yükseliş eğilimi izlenebilir. Hatta TCMB toplantısı öncesinde de faiz indirimi spekülasyonları olması halinde 6.08’e doğru yükseliş sürebilir. Bu hemen hemen her toplantı öncesinde yaşanan bir durum. Ancak faizlerde herhangi bir değişim olmaması durumunda kurda yeniden 6.03 – 6.00 seviyelerine doğru düşüşler görebiliriz. Biz yine de bu düşüşlerin sınırlı olabileceğini tahmin ediyoruz. Global piyasalarda güçlü dolar algısı sürüyor. Sadece TL değil, diğer gelişmekte olan ülke para birimlerinde de dolar karşısında değer kayıpları var. Bunlara ek olarak kurdaki yukarı yönlü hareketin 2020’nin genelinde sürmesini bekliyoruz. Önemli olan bu yükselişin istikrarlı bir yapıda olması. Çok sert hareketler oluşabilecek bir gündem yok, ancak İdlib’e yönelik gelişmeleri yakından izliyoruz."

Karar öncesi beklenti anketleri ne diyor?

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistlerin 3'te 2'si bugün TCMB'nin faizleri düşürmeye devam etmesini bekliyor. Ankete göre, 7 ekonomist politika faizinde (bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı) herhangi bir değişiklik beklemezken, 14 ekonomist 25-75 baz puanlık faiz indirimi yapılacağını tahmin ediyor.



Foreks anketine katılan 21 ekonomistin 8'i TCMB'nin faizde değişiklik yapmayacağını düşünürken, 8 ekonomist 50 baz puan, 3 ekonomist 25 baz puan, 2 ekonomist ise 75 baz puan indirim olacağı tahmininde bulundu.



PPK sonrası FED tutanakları



Küresel piyasalarda ise tutanakları yakından izleniyor. Fed tutanaklarıyla birlikte 2020 yılına damga vuran koronavirüsle ilgili gelişmeler ve ekonomiye etkileri fiyatlamalar üzerinde etkili oluyor.

Petrol 60 dolara koşuyor

Günün dikkat çeken fiyat hareketleri arasında petrol başı çekiyor. ABD, Rus devlet petrol şirketi Rosneft'in bağlı ortaklığını kara listeye almasından destek alan petrol fiyatları 58 doların üzerine çıktı ve Son 3 haftanın zirvesini gördü. Sabah saatlerinde brent petrolün varili 58,30 dolar seviyelerinde bulunuyor.

Öte yandan Rusya Dışişleri Bakanlığı, Moskova’nın ABD’nin Rosneft Trading’e yönelik yaptırımlarını kesinlikle kabul etmediğini duyurdu.



Altının onsu 1600 doları geçti

Petrol fiyatları gibi yukarı yönlü hareketlenen bir diğer emtia ise altın fiyatları... Küresel piyasalarda işlem gören altının ons fiyatı 1600 dolar barajını aşmış durumda. Altın fiyatlarındaki artışta koronavirüs başta olmak üzere dünya genelinde artan riskler ve tehditler sayılabilir.

Piyasalar 'güvenli liman'a yanaşıyor