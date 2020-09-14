Gözler Moody’s tepkisinde

14 Eylül 2020

ŞEBNEM TURHAN

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s sürpriz bir kararla Türkiye’nin kredi notunu ‘B1’den ‘B2’ye düşürdü ve görünümü ise ‘negatif’te bıraktı. 2020 için açıkladığı not değerlendirmesi takviminde yer almayan bu değişimde Moody’s Türkiye’nin kredi notunu, ülkenin dış kırılganlıklarının yanında mali tamponlardaki aşınmayı ve kurumsal zorlukları işaret ederek düşürdüğünü belirtti. Yatırım yapılabilir seviyenin 5 kademe altında olan Türkiye’nin yeni notuna piyasaların nasıl tepki vereceği merak ediliyor.

Analistler kısa vadede belirgin bir negatif tepki beklemezken, uzun vadede notun olumsuz bir durum yaratacağına dikkat çekiyor. Kısa vadede fiyatlamalar üzerine olumsuz bir tepki gözlenemeyecek olması ise yabancıların hisse senedi ve devlet iç borçlanma senetlerindeki payına dayanıyor. 2020 yılı boyunca yabancı yatırımcılar Türkiye sermaye piyasalarında satıcı pozisyonundaydı. Öyle ki 4 Eylül itibariyle yabancıların DİBS payı yüzde 3,36’ya hisse senetlerindeki payı da yüzde 50 civarına geriledi. Bu durum sermaye piyasalarının yerli oyuncuların tepkilerine göre şekillendiğini de ortaya koyuyor. Bilgi veren konuya yakın bir kaynak “Yabancı payı ciddi oranda azalmış durumda. TL cephesinde ana belirleyici yerellerin davranışları. Doğrudan fiyatlamalar üzerinde geçmişte olduğu üzere etkisi çok majör olmayabilir. Ama orta-uzun vadede tabii ki görünümün negatif olması olumsuz” diye konuştu.

Bir yıllık çıkış 14.2 milyar dolar

Yabancı yatırımcılar 4 Eylül haftasında, hisse senetlerinde 91 milyon dolarlık net satış, DİBS’te ise 70 milyon dolarlık net alış yaptılar. Şirket borçlanma senetlerinde de 5.4 milyon dolar net satış gerçekleştirdiler. Yabancıların 31 Ağustos - 4 Eylül arası haftalık işlemleri 26.1 milyon dolar net satış olarak oluştu. Yılbaşından 4 Eylül haftasına kadar ise hisse senedinde 5 milyar 581 milyon dolarlık satış, DİBS’te ve şirket borçlanma senetlerinde ise sırasıyla 7 milyar 650 milyon dolar ve 152 milyon dolarlık net satış olmak üzere toplamda 13.4 milyar dolarlık çıkış yaşandı.

Son 1 yıllık süre zarfında yabancılar 5 milyar 701,3 milyon dolarlık hisse senedi ve 8 milyar 514,1 milyon dolarlık DİBS satışı gerçekleştirirken menkul kıymet piyasasından 14 milyar 215,4 milyon dolar yabancı çıkışı oldu. Hisse senedi piyasasında yabancıların payı 4 Eylül itibariyle yüzde 51,4 olurken önceki haftada bu oran yüzde 51,2 seviyesindeydi. 2019 yılı kapanışında yüzde 60,9 olan yabancı payı 1 sene öncesinde ise yüzde 64,1 idi. Ve yabancı yatırımcının hisse senedi ve DİBS payları tarihi en düşük seviyelerine geriledi.

Erdoğan: Kıymet-i harbiyesi yok



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOBB ETÜ Mezuniyet Töreni konuşmasında, kredi derecelendirme kuruluşlarını eleştirdi. Türkiye’nin ekonomide pik yaptığını söyleyen Erdoğan, not indirimi hakkında “Puanlamalarınızın kıymet-i harbiyesi yok” dedi. Öte yandan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Türkiye ekonomisiyle ilgili verdiğiniz notların gerekçelerinin ekonomik olmadığı ortada. Ekonomik tetikçilik, farklı form ve formatlarda devam ediyor” değerlendirmesinde bulundu.