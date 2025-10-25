Gözler paranın patronlarına çevrildi: Art arda faiz kararları açıklanacak!

Küresel piyasalar, ABD ve Çin arasındaki ticaret gerginliklerinin azalabileceği beklentisi ve ABD Merkez Bankasının (Fed) gevşeme sürecine yönelik artan iyimserliklerin etkisiyle geçen hafta pozitif seyrederken, gelecek hafta gözler başta Fed olmak üzere büyük merkez bankalarının para politikası kararlarına çevrildi.

Geçen hafta ABD ile Çin arasındaki ticaret gerilimi, ülkede bütçe anlaşmazlığı nedeniyle hükümetin kapalı kalmaya devam etmesi ve ABD'li şirketlerin bilançoları piyasaların yönü üzerinde etkili olurken, ABD'de beklentilerin altında gelen eylül enflasyonunu ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Asya turuna yönelik iyimserlikler pay piyasalarını destekledi.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt geçen hafta yaptığı açıklamada, Trump'ın, Çin, Güney Kore ve Japonya liderleriyle yapacağı temasları kapsayan Asya turuna çıkacağını söyledi. ABD Başkanı Trump pazar günü Malezya'ya gidecek ve burada Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) liderleriyle çalışma yemeğinde bir araya gelecek.

Trump sonrasında Japonya'ya geçecek ve 28 Ekim sabahı ülkenin yeni Başbakanı Takaiçi Sanae ile görüşecek. Daha sonra 29 Ekim'de Güney Kore'ye gidecek olan Trump, burada Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung ile buluşacak.

Aynı gün Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi’nin açılışına katılarak konuşma yapacak olan ABD Başkanı, 30 Ekim Perşembe günü Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve diğer APEC liderleriyle bir araya gelecek.

Analistler, Trump'ın bölgedeki ziyaretlerinin devletler arası ilişkiler için önemli olduğunu ifade ederek, yeni ticaret anlaşmaları ve tarife uzlaşılarına yönelik iyimserliklerin küresel risk iştahını artırdığını söyledi.

Fed'den 25 baz puan faiz indirimi bekleniyor

ABD'de hükümetin kapalı olmasından kaynaklı kamu kurumu verilerindeki aksama Fed'in politikalarına ilişkin öngörülebilirliği azaltırken, gelecek hafta Fed'in parasal gevşemeyi sürdürmesi bekleniyor.

ABD'de eylül ayında enflasyon beklentilerin altında gerçekleşirken, Fed'in gelecek haftaki toplantısında faiz indirimine gidebileceğine yönelik beklentiler güç kazandı.

Ülkede Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) eylülde aylık bazda yüzde 0,3, yıllık bazda yüzde 3 ile beklentilerin altında arttı. Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE de eylülde aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 3 artarak piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in 28-29 Ekim'de yapılacak toplantısında politika faizini 25 baz puan düşüreceğine kesin gözüyle bakılırken, bankanın aralık ayındaki toplantısında da gevşemeye devam edeceğine yönelik tahminler güçlü kalmayı sürdürüyor.

Altın 9 haftalık yükseliş serisini bozdu

New York borsasında geçen hafta alıcılı bir seyir öne çıktı. Haftalık bazda New York borsasında S&P 500 yüzde 1,92, Nasdaq endeksi yüzde 2,31 ve Dow Jones endeksi yüzde 2,20 yükseldi.

Emtialar tarafında ise altın ve gümüş başta olmak üzere kıymetli metal grubunda geçen hafta sert düşüşler izlendi. 9 haftadır aralıksız yükseliş kaydeden altının ons fiyatı 10. haftada negatif haftalık kapanış gerçekleştirdi.

Altındaki yükseliş serisi, ons bazında 4 bin 400 dolar olan teknik direnci aşmayı başaramaması, dolar endeksindeki toparlanma ve kar realizasyonlarının etkisiyle bozuldu. Salı günü sert düşüşün izlendiği altının ons fiyatı haftalık bazda yüzde 3,23 düşüşle kapandı.

Altına alternatif yatırım aracı olarak görülen gümüşte de benzer bir görünüm öne çıkarken, geçen hafta gümüş haftalık bazda yüzde 6,5 değer kaybetti.

Analistler, kıymetli metaller tarafında denge arayışının öne çıktığını ifade ederek, son dönemlerde altın ve gümüş tarafındaki yüksek hacimli alış ve satışların sert dalgalanmalara yol açtığını söyledi.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi haftalık bazda sınırlı bir düşüşle haftayı yüzde 4 seviyesinden tamamladı. Dolar endeksi ise geçen haftayı yüzde 0,5 yükselişle 98,95 seviyesinden kapattı.

Brent petrolün varil fiyatında 3 haftadır devam eden düşüş eğilimi geçen hafta bozulurken, Brent petrolün varil fiyatı haftalık bazda yüzde 6,4 değer kazancıyla 65,2 dolarda haftayı tamamladı.

27 Ekim ile başlayacak haftada pazartesi dayanıklı mal siparişleri, salı New York Fed tüketici güven endeksi, çarşamba bekleyen konut satışları, Fed'in faiz kararı ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın basın toplantısı, perşembe büyüme ve cuma aylık kişisel tüketim harcamaları verileri takip edilecek.

Analistler ABD'de hükümetin kapalı kalmaya devam ettiğini hatırlatırken, açıklanması beklenen kamu kurumu verilerinde aksamaların olabileceğini ifade etti.

Avrupa'da ECB'nin faiz kararı yatırımcıların odağına yerleşti

Avrupa borsaları geçen hafta pozitif seyrederken, yeni haftada Avrupa Merkez Bankasının (ECB) faiz kararı takip edilecek.

ECB'nin gelecek haftaki para politikası toplantısında 3 temel politika faizinde bir değişiklik yapmayacağı tahmin edilirken, ECB Başkanı Christine Lagarde'ın yapacağı sözle yönlendirmelerde bankanın gevşeme patikasına yönelik sinyaller aranacak.

Bölgede Rusya-Ukrayna Savaşına yönelik haber akışı da yakından takip edilirken, Avrupa Birliği (AB) Rusya'nın sıvılaştırılmış doğal gazını (LNG), bankaları, kripto işlemleri ve petrol taşıyan gölge filoyu hedef alan 19. yaptırım paketini onayladı.

Geçen hafta İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 3,11, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,74, Almanya'da DAX endeksi yüzde 1,72 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,63 yükseldi.

Gelecek haftanın veri takviminde pazartesi Almanya'da Ifo iş dünyası güven endeksi, perşembe ECB'nin faiz kararı, Almanya'da enflasyon ve büyüme, Euro Bölgesi'nde büyüme ve işsizlik oranı, cuma Euro Bölgesi'nde enflasyon verileri yer alıyor.

BoJ'un politika faizini sabit tutması öngörülüyor

Asya borsalarında geçen hafta alıcılı bir görünüm öne çıkarken, Japonya Merkez Bankasının (BoJ) faiz kararı ve para politikası sinyalleri bölgenin odağında bulunuyor

Perşembe günü açıklanacak BoJ'un para politikası kararlarında bankanın politika faizini yüzde 0,5 seviyesinde sabit tutması beklenirken, BoJ Başkanı Kazuo Ueda'nın yapacağı sözle yönlendirmeler yakından takip edilecek.

BoJ'un gelecek haftaki kararı ülkenin yeni başbakanı Takaiçi Sanae döneminde açıklanan ilk para politikası kararı olacak.

Geçen hafta Japon İmparatoru Naruhito'nun huzurunda yemin eden Takaiçi, ülkenin ilk kadın başbakanı olarak resmen göreve başlamıştı. Takaiçi'nin, genişlemeci para politikasını desteklemesi ve ülkenin borç sıkıntılarına rağmen daha fazla mali teşvik lehine bir eğilim göstermesi bekleniyor.

Çin tarafında ise nadir toprak elementlerine getirilen ticaret kısıtlamaları kaynaklı ABD ile artan ticaret gerilimi yakından takip edilirken, tarafların gelecek hafta uzlaşmaya varabileceğine yönelik iyimserlikler risk algısının yükselmesinin önüne geçiyor.

Söz konusu gelişmelerle haftalık bazda Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 3,62, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 3,61, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 2,88 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 5,14 yükseldi.

Gelecek hafta pazartesi Çin'de sanayi karları, perşembe Japonya'da BoJ'un faiz kararı, cuma Japonya'da Tokyo enflasyonu, işsizlik oranı ve sanayi üretimi, Çin'de imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) takip edilecek.

Çarşamba günü resmi tatil sebebiyle Hong Kong piyasalarında işlemler gerçekleşmeyecek.

TCMB faizi indirdi

Yurt içinde geçen hafta alış ağırlıklı bir seyir öne çıkarken BIST 100 endeksi yüzde 7,18 artışla 10.941,79 puandan kapandı.

Geçen hafta, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 100 baz puan düşürerek yüzde 39,5'e çekti.

TCMB'den faiz oranlarına ilişkin yapılan duyuruda, kurulun ayrıca Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 43,5’ten yüzde 42,5’e, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 39’dan yüzde 38’e indirdiği belirtildi.

Yurt içinde açıklanan verilere göre, TCMB toplam rezervleri, 17 Ekim haftasında 198 milyar 442 milyon dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşırken, Kur Korumalı Türk lirası Mevduat ve Katılma Hesapları (KKM) bakiyesi aynı dönemde 34 milyar 232 milyon lira azalarak 205 milyar 311 milyon liraya geriledi.

Bu gelişmelere ek olarak, TCMB, bankalar aracılığıyla ihracatçı firmalara kullandırılan ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont kredileri günlük limitlerini 1 Kasım 2025 tarihinden geçerli olmak üzere 4 milyar liradan 4,5 milyar liraya yükseltti.

Dolar/TL, haftayı önceki haftalık kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 41,9380'den tamamladı.

Gelecek hafta yurt içinde pazartesi reel kesim güven endeksi, işsizlik oranı ve kapasite kullanım oranı, perşembe ekonomik güven endeksi, cuma dış ticaret dengesi verileri takip edilecek.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatili nedeniyle piyasalar salı günü yarım gün açık kalacak, çarşamba günü ise işlemler gerçekleşmeyecek.