Gözler Powell'ın konuşmasında: Politika mesajlarına odaklanılacak

Küresel piyasalarda Fed Başkanı Jerome Powell'ın konuşması günün en önemli gündem maddeleri arasında yer alıyor. Wall Street Journal tarafından düzenlenecek etkinlikte konuşacak olan Fed Başkanı Jerome Powell'ın bankanın gevşek para politikası konusunda çok sabırlı olacağı mesajı vermesi beklendiği kaydedildi. FED Başkanı Jerome Powell bugün yapacağı konuşmada tahvil piyasalarında son dönemde görülen endişeleri teskin etmeye çalışacak.



Uzmanlar, Powell'ın uzun vadeli tahvil faizlerinde artışın sınırlanmasına yönelik değerlendirmelerden çok para politikasının uzun süre gevşek kalacağı mesajına odaklanması bekleniyor. Başkanın ayrıca tahvil piyasasında geçen hafta yaşanana benzer düzensizliklerden sakınmak istediği mesajı aktarması öngörülüyor.



JPMorgan ABD Baş Ekonomisti Michael Feroli, "Ortada piyasayı soğutma çabasından çok faizlerin Fed hedefleri ile uyumlu hareket etmesi isteği var" dedi.