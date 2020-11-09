Gözler yeni ekonomi yönetiminde

09 Kasım 2020

DÜNYA

Berat Albayrak’ın istifasının ardından sadece ekonomi yönetiminde kişiler bazında değil, kurumsal bazda da değişiklikler yapılması bekleniyor. Bu noktada Cumhurbaşkanı Yardımcısı sayısının artırılarak ekonomiden sorumlu bir Cumhurbaşkanı Yardımcılığı makamının ihdas edilmesi öngörülüyor.

Daha önce birleştirilen Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın bu yapısının değiştirilerek, Maliye Bakanlığı ile Ekonomi Bakanlığı’nın ayrı ayrı yapılarda olacağı kaydediliyor.

Yanı sıra Tarım ve Orman Bakanlığı’nın, Tarım Bakanlığı ile Orman Bakanlığı olarak ikiye ayrılması, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın da yine Aile Bakanlığı ve Çalışma Bakanlığı olarak ayrılmasının planlandığı vurgulanıyor.

Kulislerde, ekonomiden sorumlu Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığına son Başbakan Binali Yıldırım’ın getirilmesinin çok kuvvetli bir olasılık olduğu konuşuluyor. Yıldırım’ın ekonomiyi yöneten bakanların koordinasyonunu sağlayacağı da iddialar arasında.

Berat Albayrak’tan boşalan Hazine ve Maliye Bakanlığı’nda ise çeşitli iddialar ortaya atılıyor.

Hükümete yakın kaynaklar önceki akşam geç saatlerde eski bakanlardan Nurettin Canikli ile Naci Ağbal’ın Cumhurbaşkanı ile bir araya geldiğini ileri sürdüler. Ayrıca kulislerde Cevdet Yılmaz ve Lütfi Elvan’ın da adı geçiyor.

Kabine değişikliğinin çarşamba günü açıklanabileceği düşünülüyor.

Değişim, kongre sonrası bekleniyordu

Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde değişim beklentisi 2020 yılının ilk aylarında başlamıştı. Ancak COVID-19’un salgın hale gelmesi bu sürecin ertelenmesine yol açtı. Ardından AK Parti’nin devam eden kongre sürecinin tamamlanması yanı sıra 2021 yılı bütçe görüşmelerinin de bitirilmesi, olası kabine değişikliğinin ertelenmesine neden oldu.

Kabine değişikliğiyle kurumsal değişiklik eş zamanlı olacak

Ancak, Albayrak’ın istifası ile birlikte bir süredir konuşulan Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın bölünmesi, kabine değişikliği tartışmalarını yeniden gündeme getirdi. Albayrak’ın yerine kimin geleceği, kabinede nasıl bir değişim yaşanacağı, Hazine ve Maliye Bakanlığının bölünüp bölünmeyeceği sorularının cevabı kısa sürede yanıt bulacak.

Kimin bakan olacağı, bakanlıkların bölünmesiyle birlikte ekonomi yönetiminin nasıl şekilleneceği konusunda gözler Cumhurbaşkanına çevrildi.

Ekonomi yönetiminin başına geçecek isimler arasında gözler AK Parti’nin ekonomi kurmayları Nurettin Canikli, Cevdet Yılmaz gibi isimlere çevrilmiş durumda. Yanı sıra Maliye Eski Bakanı Mehmet Şimşek’in de ismi konuşuluyor. Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Kurulu üyeleri arasından atama yapılabileceği de dile getirilirken, diğer bir görüşe göre ise piyasalara yakın, güven verecek bir ismin bakan olarak atanabileceği konuşuluyor.

Kabine değişikliğiyle birlikte Hazin ve Maliye Bakanlığı’nın bölünmesi durumunda ise ekonominin iki kritik bakanlığına bu isimler arasından iki kişi atanacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı yanı sıra iş yükleri fazla olan Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı da bölünecek bakanlıklar arasında gösteriliyor.

Özellikle TBMM’de görüşülen torba yasanın çalışma hayatıyla ilgili kısımlarının aynen kabul edilmesi durumunda, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın çalışma ile ilgili bölümünün iş yükü oldukça artacak. Kulislerde bu bakanlığın bölünmesi yönündeki kararın çok önceden alındığı ancak diğer değişikliklerle birlikte hayata geçirilmesinin öngörüldüğü belirtiliyor.

Aynı şekilde Tarım ve Orman Bakanlığı’nın da olası bir değişiklik döneminde, Tarım ve Orman olarak bölünmesi bekleniyor.

Erdoğan’ın 26 yıllık mesai arkadaşı



Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 26 yıllık mesai arkadaşı. 1955 yılında Erzincan’da dünyaya gelen Yıldırım, 1994 ve 2000 yılları arasında İstanbul Deniz Otobüsleri genel müdürlüğü görevini yürütürken Erdoğan ile yakın çalışma arkadaşı oldu. 2002 seçimlerinde AK Parti’nin ilk kez iktidar olarak Meclis’e girdiği seçimlerin ardından Ulaştırma Bakanlığı, Başbakanlık, AK Parti’nin üçüncü Genel Başkanlığı gibi görevlerde bulundu. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçişte son başbakan olarak görev alan Yıldırım, 3. AK Parti Olağanüstü Kongresi’nde istifa ederek partinin başına Erdoğan’ın gelmesini sağlamış ve partili Cumhurbaşkanlığı için önemli bir destek sağlamıştı. 2018’de TBMM Başkanı seçilen ve ardından yerel seçimler için 2019’da bu görevinden istifa eden Yıldırım, AK Parti içinde aktif olarak siyasi hayatına devam etmişti. Önceki gün gerçekleştirilen Kocaeli Olağan İl Kongresi’nde Erdoğan’ı yalnız bırakmayan Yıldırım’ın ekonomiyi senkronize edecek Cumhurbaşkanı Yardımcılığına getirileceği kulislerde konuşuluyor.

"İSTİFA ERKEN OLSAYDI, AĞBAL İSMİ GÜNDEME GELECEKTİ"



Kulislerde Berat Albayrak’ın istifa kararını daha erken açıklaması halinde ekonomi yönetimine gelecek ismin de daha değişik olabileceği konuşuldu. Bu durumda Naci Ağbal’ın Merkez Bankası Başkanlığı yerine ekonomi yönetimine atanma olasılığının daha yüksek olacağı kaydedildi.





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