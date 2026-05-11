Graintürk faaliyet kârını yüzde 55 artırdı

Bugün, 11 Mayıs 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden açıklanan finansal raporlara göre Graintürk Holding A.Ş. (GRTHO), 2026 yılının ilk çeyreğinde ana ortaklık net kârını 200,3 milyon TL olarak gerçekleştirdi. Şirket, bir önceki yılın aynı döneminde 206,5 milyon TL net kâr açıklamıştı.

Borsa İstanbul bünyesinde işlem gören şirketin toplam varlıkları 2025 yıl sonuna göre %3,7 oranında artış göstererek 11,8 milyar TL seviyesine yükseldi.

Graintürk satışlarının maliyetinde düşüş

Graintürk holdingin satış gelirleri 2026 yılının ilk üç aylık döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre %21,1 oranında azalarak 1,72 milyar TL seviyesine geriledi. Hasılat tarafındaki bu geri çekilmeye karşın satışların maliyetindeki %25,7'lik düşüş, brüt kârın %28,5 artışla 242,9 milyon TL'ye çıkmasını sağladı.

Şirketin esas faaliyet kârı ise verimlilik artışı ve gider yönetimi etkisiyle geçen yılın ilk çeyreğine göre %55,3 oranında yükselerek 207,6 milyon TL olarak kaydedildi.

Finansal yatırımlarda artış

Şirketin likidite yönetiminde 2025 yıl sonuna göre belirgin değişimler gözlendi. Nakit ve nakit benzerleri 1,08 milyar TL'den 16,8 milyon TL seviyesine inerken, finansal yatırımlar kalemi 704,5 milyon TL'den 1,82 milyar TL'ye yükseldi.

Kısa vadeli yükümlülükler tarafında ise kısa vadeli borçlanmalar 1,6 milyon TL'den 741,1 milyon TL seviyesine çıktı. Bu durum, şirketin nakit pozisyonunu finansal yatırımlara yönlendirdiğini ve operasyonel finansman için kısa vadeli kaynak kullanımını artırdığını göstermektedir.

Özkaynaklar ve toplam varlık görünümü

2026 yılının ilk çeyreği itibarıyla Graintürk toplam özkaynaklarını %1,7 oranında artırarak 10,1 milyar TL seviyesine taşıdı. Toplam dönen varlıklar 3,75 milyar TL ile yatay seyrederken, duran varlıklar %5,3 artışla 8,11 milyar TL seviyesine ulaştı. Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların kârlarından alınan paylar 261,4 milyon TL olarak gerçekleşerek toplam kârlılığı destekleyen ana unsurlardan biri oldu. Şirket, Borsa İstanbul endeksindeki finansal görünümünü korumaya devam etmektedir.